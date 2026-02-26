Adana'da 17 yaşındaki çocuğa korkunç saldırı! 'Vahşice, acımasızca, kalleşçe'

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 Şubat günü yaşanan olayda 17 yaşındaki B.Ö., kafede karşılaştığı husumetlisi E.A. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra gerilime döndü. Tansiyon yükselince çocuklar kafeden dışarı çıktı. İki kişi konuşacaklarını sana B.Ö. korkunç bir saldırıya uğradı. 7-8 kişilik grubun saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı.

KARNINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

E.A. ve Ç.U., B.Ö.'yü karnından ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavgaya karışan kişiler kaçarak izlerini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan B.Ö., 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin E.A. ve Ç.U. yakalanıp tutuklanırken diğer kavgaya karışan diğer kişiler henüz yakalanamadı. B.Ö.'nün babası ve aynı zamanda avukatı olan Vedat Ö., olayın "basit yaralama değil, açıkça adam öldürmeye teşebbüs" olduğunu söyledi.

"KONUŞMA BAHANESİYLE DIŞARI ÇIKARDILAR"

Olay gününü anlatan baba Vedat Ö., "14 Şubat günü oğlum dershane çıkışı, kafe önünde geçerken tanıdığını arkadaşları görünce içeri giriyor. Kafeye girdikten sonra arkadaşlarını görürken yanlarında daha önce husumetli olduğunu bildiği E.A. ve Ç.U var. Benim oğlumu ‘dışarıya davet' etmişler. Oğlum ‘Tamam çıkalım bir sorun varsa' diyor" dedi.

"YAKLAŞIK 7-8 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI"

Baba, "Kapının dışarına çıkar çıkmaz, grubun hazırlıklı olduğu ve kendisine saldıracağını görmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Tekrar olay yerine çağrılıyor ‘konuşacağız' diyerek. Kamera kayıtlarında açıkça görüldüğü üzere olay yerine çağrıldığı an 7-8 kişinin birden saldırdığı net gözüküyor" şeklinde konuştu.

"KALLEŞÇE SALDIRIYORLAR"

E.A. ve Ç.U. elinde bıçak olduğunun polis tespitiyle belirlendiği söyleyen baba, "7-8 kişilik grup bazen sayı 10-12'ye çıkarıyor kamera kayıtlarında gözüküyor. Vahşice, acımasızca, kalleşçe saldırıyorlar. Yaşı küçük başarılı bir öğrenciyi öldürmeye teşebbüs ediyor. Karın bölgesinden ve bacak bölgesinden yaralanan oğlum, tesadüfen oradan geçen birinin arabaya almasıyla özel bir hastaneye götürüldü. Acilen ameliyata aldı, ardından servise çıktı" sözlerini aktardı.

"BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNA GİRER"

Yaşanan bıçaklı kavga olaylarının basit yaralama olmadığını dile getiren baba, "Bıçak darbeleri, şiddettin uygulama şekli ve boyutu. Bıçakların vurulduğu bölgeler ölümcül. Tamamen adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamına girer. O nedenle yargı ve adliyeye makamlarının da bu suç yönünden adam öldürmeye teşebbüs suçundan değerlendirme yaptığında daha doğru bir sonucu ortaya çıkacağını söylemek istiyorum" dedi.

2 KİŞİ DIŞINDA HERKES FİRARİ

Bıçağı kullanan iki kişi dışında diğerlerinin firar olduğunu belirten baba, "Olaya karıştığı açıkça belirli olmasına rağmen 7-8 kişinin olay üzerinden 10-12 gün geçmesine rağmen yakalanmamış olması gerçekten bizi üzüyor. Yeni olayların yaşanmasından kaygı duyuyoruz. Mutlak suratla emniyetin yapacağı araştırmayla, 7-8 kişilik grubun hızlı şekilde tespit edilerek yargı makamlarına teslim edilmesi ve doğru bir sevk maddeleriyle doğru kanun uygulanmasıyla sonuca gidilmesi gerekiyor" sözlerine yer verdi.