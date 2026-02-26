Altın ve gümüş BES'i uçurdu! Tarihi rekor geldi

Altın, gümüş ve borsada çift haneli primler, BES havuzundaki birikimlerde de kelebek etkisi yaptı.

BES havuzunda biriken fon tutarı 2 trilyon 515,3 milyar TL ile zirve yaptı.

Sistemdeki fonların yaklaşık yüzde 60’ının altın, gümüş ve borsa yatırımında olması, BES havuzunun 2,5 trilyon barajını da hızla aşmasına neden oldu...



İşte yeni rekor seviyeden yatırımcıları ilgilendiren çok önemli detaylar ve tüm rakamlar...







