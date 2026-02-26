Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 gözaltı

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu soruşturması başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 gözaltı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 10:14

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde düzenlenen “kullanmak için veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçunu işlediklerine ilişkin bir ihbar dilekçesi alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca tck 191 kapsamında dokuz şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızda ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak hazır edilmiş ifade sonrası adli tıpa sevki sağlanmış olup, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen ikametlerde arama elkoyma talimatı verilmiştir .

Daha sonra uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma ile ilgili 9 şüpheli ile ilgili verilen gözaltı süreleri uzatılmış bugün adliye tekrar çıkarılacaktır. Yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi
Başakşehir'de taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışma anı kamerada!
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2026! BİLSEM sınav sonuçları meb.gov.tr açıklandı mı?
ETİKETLER
#uyuşturucu
#bakırköy
#soruşturma
#Hava Harp Okulu
#Askeri Personel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.