MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde düzenlenen “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçunu işlediklerine ilişkin bir ihbar dilekçesi alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca tck 191 kapsamında dokuz şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızda ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak hazır edilmiş ifade sonrası adli tıpa sevki sağlanmış olup, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen ikametlerde arama elkoyma talimatı verilmiştir .

Daha sonra uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma ile ilgili 9 şüpheli ile ilgili verilen gözaltı süreleri uzatılmış bugün adliye tekrar çıkarılacaktır. Yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde folyo sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.