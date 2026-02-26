ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

Amerikan istihbaratı, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerini Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceği yönünde uyardı. Uyarıya Apple CEO'su Tim Cook'un "Bir gözüm açık uyuyorum" diye cevap verdiği bildirildi.

The New York Times'ın raporuna göre, Temmuz 2023'te gerçekleştirilen gizli bir brifingde üst düzey Amerikan istihbarat yetkilileri teknoloji liderleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Apple CEO'su Tim Cook, NVIDIA CEO'su Jensen Huang, AMD CEO'su Lisa Su ve Qualcomm CEO'su Cristiano Amon gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

ÇİN, 2027'DE TAYVAN'I İŞGAL EDEBİLİR

CIA Direktörü William J. Burns ile Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, yöneticilere Çin'in askeri hazırlıklarını anlattı. Yetkililere göre Pekin yönetimi 2027 yılına kadar Tayvan'a yönelik askeri harekata hazır hale gelebilir. Savunma yetkilileri aynı tarihi daha önce kamuoyu önünde telaffuz etmiş olsa da söz konusu toplantıda doğrudan şirket liderlerine aktardılar.

İş modelleri gelişmiş silikon çiplerin tedarikine dayanan teknoloji firmaları için 2027 yılı çok önemli. Çünkü 2021 yılında telaffuz edilen "2027'ye kadar" ifadesi o dönemde sadece kongre tutanaklarında kalan bir söylem olarak görülüyordu.

Bununla birlikte, Çin'in önümüzdeki on yıl içinde Tayvan'ı işgal edeceği veya abluka altına alacağı beklentisi siyasi çevrelerde uzun zamandır konuşuluyordu. Asıl dikkat çeken gelişme ise ABD hükümetinin bu riski, tehdide en açık şirketlere böylesine net bir şekilde bildirmesi oldu.

Bilindiği üzere Tayvan, dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin yaklaşık yüzde 90'ını üretiyor. Üretim ağırlıklı olarak Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) üzerinden gerçekleşiyor. Çin'in işgali, küresel çip tedarik zincirlerini anında çökerterek tüketici elektroniğinden yapay zeka altyapılarına, otomotiv üretiminden savunma sistemlerine kadar her alanda yıkıcı etkilere yol açabilir.

Yaşanan gelişmelerin arka planında ise ABD eski başkanı Joe Biden'ın CHIPS Yasası aracılığıyla yarı iletken üretimini ülkeye geri getirme çabaları yatıyor. Trump yönetiminin tedarik zincirini değiştirmek amacıyla gümrük vergilerini daha agresif bir şekilde kullanmaya çalışması da süreci destekledi.

Raporda paylaşılan bilgilere göre Apple CEO'su Tim Cook, artan gerilimler yüzünden geceleri "tek gözü açık" uyuduğunu söyledi.