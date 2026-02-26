Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

ABD istihbaratı, Apple ve NVIDIA gibi teknoloji devi firmaların yöneticilerine Çin'in 2027'ye kadar Tayvan'a saldırabileceğini iletti. Konuyla ilgili Apple CEO'su Tim Cook, geceleri rahat bir uyku çekemediğini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 09:45

Amerikan istihbaratı, dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerini 'in 2027 yılına kadar 'a askeri müdahalede bulunabileceği yönünde uyardı. Uyarıya Apple CEO'su Tim Cook'un "Bir gözüm açık uyuyorum" diye cevap verdiği bildirildi.

ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

0:00 160
HABERİN ÖZETİ

ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Amerikan istihbaratı, Temmuz 2023'te önde gelen teknoloji CEO'larını, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceği ve bunun küresel çip tedarik zincirleri üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyardı.
ABD istihbaratı, Temmuz 2023'te Apple, NVIDIA ve AMD gibi teknoloji devlerinin CEO'larını bilgilendirdi.
Brifingde, Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'a askeri müdahalede bulunmaya hazır hale gelebileceği riski vurgulandı.
Uyarı, Tayvan'ın küresel ileri düzey yarı iletken üretiminin yaklaşık %90'ını gerçekleştirmesi nedeniyle kritik önem taşıyor.
Olası bir müdahalenin, tüketici elektroniğinden yapay zekaya kadar tüm sektörlerde küresel çip tedarik zincirlerini çökertme potansiyeli bulunuyor.
Apple CEO'su Tim Cook, artan gerilimler nedeniyle "bir gözü açık" uyuduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

The New York Times'ın raporuna göre, Temmuz 2023'te gerçekleştirilen gizli bir brifingde üst düzey Amerikan yetkilileri teknoloji liderleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar arasında Apple CEO'su Tim Cook, NVIDIA CEO'su Jensen Huang, AMD CEO'su Lisa Su ve Qualcomm CEO'su Cristiano Amon gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

ÇİN, 2027'DE TAYVAN'I İŞGAL EDEBİLİR

CIA Direktörü William J. Burns ile Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, yöneticilere Çin'in askeri hazırlıklarını anlattı. Yetkililere göre Pekin yönetimi 2027 yılına kadar Tayvan'a yönelik askeri harekata hazır hale gelebilir. Savunma yetkilileri aynı tarihi daha önce kamuoyu önünde telaffuz etmiş olsa da söz konusu toplantıda doğrudan şirket liderlerine aktardılar.

İş modelleri gelişmiş silikon çiplerin tedarikine dayanan teknoloji firmaları için 2027 yılı çok önemli. Çünkü 2021 yılında telaffuz edilen "2027'ye kadar" ifadesi o dönemde sadece kongre tutanaklarında kalan bir söylem olarak görülüyordu.

Bununla birlikte, Çin'in önümüzdeki on yıl içinde Tayvan'ı işgal edeceği veya abluka altına alacağı beklentisi siyasi çevrelerde uzun zamandır konuşuluyordu. Asıl dikkat çeken gelişme ise ABD hükümetinin bu riski, tehdide en açık şirketlere böylesine net bir şekilde bildirmesi oldu.

Bilindiği üzere Tayvan, dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin yaklaşık yüzde 90'ını üretiyor. Üretim ağırlıklı olarak Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) üzerinden gerçekleşiyor. Çin'in işgali, küresel çip tedarik zincirlerini anında çökerterek tüketici elektroniğinden yapay zeka altyapılarına, otomotiv üretiminden savunma sistemlerine kadar her alanda yıkıcı etkilere yol açabilir.

ABD istihbaratından Apple CEO'su Tim Cook'un uykularını kaçıran uyarı: 2027'ye işaret edildi

Yaşanan gelişmelerin arka planında ise ABD eski başkanı Joe Biden'ın CHIPS Yasası aracılığıyla yarı iletken üretimini ülkeye geri getirme çabaları yatıyor. Trump yönetiminin tedarik zincirini değiştirmek amacıyla gümrük vergilerini daha agresif bir şekilde kullanmaya çalışması da süreci destekledi.

Raporda paylaşılan bilgilere göre Apple CEO'su Tim Cook, artan gerilimler yüzünden geceleri "tek gözü açık" uyuduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi
ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#tayvan
#istihbarat
#Çip Tedariği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.