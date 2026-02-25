Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Teknoloji
xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından OpenAI'a karşı açılan ticari sırların çalındığı yönündeki dava, mahkeme tarafından doğrudan kurumu hedef alan yeterli delil bulunmaması gerekçesiyle reddedildi. Böylelikle OpenAI CEO'su Sam Altman, Elon Musk'a karşı zafer elde etmiş oldu

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi
Elon Musk ile Sam Altman arasındaki hukuki mücadeleye yeni bir perde eklendi. Milyarder iş insanı Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi , ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla 'a karşı açtığı davada beklediği sonucu alamadı.

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

HABERİN ÖZETİ

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın OpenAI'a karşı açtığı ticari sır hırsızlığı davası, doğrudan OpenAI'ın suistimalini kanıtlayan delil yetersizliği nedeniyle reddedildi, ancak xAI'a düzeltilmiş bir şikayet sunma hakkı verildi.
Elon Musk'ın xAI şirketi, OpenAI'a karşı açtığı ticari sır hırsızlığı davasında reddedildi kararı aldı.
Yargıç, davanın doğrudan OpenAI'ın suistimalini değil, eski xAI çalışanlarını hedef aldığını belirtti.
OpenAI'ın çalışanları sır çalmaya yönlendirdiğine veya çalınan sırları kullandığına dair kanıt sunulmadı.
xAI'a, 17 Mart 2026'ya kadar eksiklikleri gidererek düzeltilmiş bir şikayet dilekçesi sunma hakkı tanındı.
Musk'ın OpenAI'a karşı, kar amacı gütmeyen statünün ihlali ve milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle ilgili ayrı bir davası devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Engadget'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Rita F. Lin, xAI'ın şikayetinin doğrudan OpenAI şirketinin herhangi bir suistimalini işaret etmediğine hükmederek davanın reddine karar verdi. Yargıç Lin'in kararında, dosyada yer alan tüm iddiaların aynı dönemde OpenAI'a geçiş yapan 8 eski xAI çalışanına yönelik suçlamalardan oluştuğu belirtildi.

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

MUSK, ALTMAN'I MAHKEMEDE YENEMEDİ

dosyasında, iki eski çalışanın OpenAI işe alım uzmanıyla görüşme halindeyken xAI kaynak kodlarını çaldığı öne sürüldü. Ancak şirketin şikayetinde, işe alım uzmanının çalışanlara böyle bir talimat verip vermediğine dair hiçbir detay yer almıyordu.

Ayrıca iki eski çalışanın işten ayrıldıktan sonra bile kurum içi yazışmaları cihazlarında tuttuğu, bir diğerinin ayrılış sürecinde gizli bilgilere ilişkin sertifikaları vermeyi reddettiği bildirildi. Başka bir eski çalışanın ise halihazırda OpenAI kadrosuna katılmışken xAI'ın işe alım ve veri merkezi optimizasyonu bilgilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi.

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

YARGIÇTAN "EKSİK İDDİA" VURGUSU

Yargıç Lin, kararı açıklarken OpenAI'ın kendi davranışlarına dair iddiaların belirgin bir şekilde eksik olduğuna dikkat çekti. xAI, OpenAI'ın çalışanları ticari sırları çalmaya yönlendirdiğini doğrudan kanıtlayan herhangi bir bilgi sunamadı. Suçlanan kişilerin, çalınan ticari sırları OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra fiilen kullandıklarına dair hiçbir iddia da dosyada yer bulmadı.

Yine de hukuki süreç tamamen sona ermiş değil. OpenAI'ın davanın reddi talebi değiştirme izniyle birlikte kabul edildi. Yani xAI, yargıcın kararında belirttiği eksiklikleri gidererek 17 Mart 2026 tarihine kadar düzeltilmiş bir şikayet dilekçesi sunma hakkına sahip.

xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ SÜRÜYOR

İki şirket arasında uzun süredir devam eden köklü bir anlaşmazlık bulunuyor. Hatta 'ın OpenAI ve Microsoft'a karşı yürüttüğü kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünün ihlal edildiği suçlamasını taşıyan ayrı bir dava daha mevcut. OpenAI'ın ilk yatırımcılarından biri olan Musk, "haksız kazançlar" elde edildiği gerekçesiyle şirketten 79-134 milyar dolar arasında büyük bir tazminat talep ediyor.

