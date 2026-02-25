xAI ve OpenAI Arasındaki ticari sır davası: Mahkeme kararını verdi

Elon Musk ile Sam Altman arasındaki hukuki mücadeleye yeni bir perde eklendi. Milyarder iş insanı Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI, ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla OpenAI'a karşı açtığı davada beklediği sonucu alamadı.

Engadget'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Rita F. Lin, xAI'ın şikayetinin doğrudan OpenAI şirketinin herhangi bir suistimalini işaret etmediğine hükmederek davanın reddine karar verdi. Yargıç Lin'in kararında, dosyada yer alan tüm iddiaların aynı dönemde OpenAI'a geçiş yapan 8 eski xAI çalışanına yönelik suçlamalardan oluştuğu belirtildi.

MUSK, ALTMAN'I MAHKEMEDE YENEMEDİ

Dava dosyasında, iki eski çalışanın OpenAI işe alım uzmanıyla görüşme halindeyken xAI kaynak kodlarını çaldığı öne sürüldü. Ancak şirketin şikayetinde, işe alım uzmanının çalışanlara böyle bir talimat verip vermediğine dair hiçbir detay yer almıyordu.

Ayrıca iki eski çalışanın işten ayrıldıktan sonra bile kurum içi yazışmaları cihazlarında tuttuğu, bir diğerinin ayrılış sürecinde gizli bilgilere ilişkin sertifikaları vermeyi reddettiği bildirildi. Başka bir eski çalışanın ise halihazırda OpenAI kadrosuna katılmışken xAI'ın işe alım ve veri merkezi optimizasyonu bilgilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi.

YARGIÇTAN "EKSİK İDDİA" VURGUSU

Yargıç Lin, kararı açıklarken OpenAI'ın kendi davranışlarına dair iddiaların belirgin bir şekilde eksik olduğuna dikkat çekti. xAI, OpenAI'ın çalışanları ticari sırları çalmaya yönlendirdiğini doğrudan kanıtlayan herhangi bir bilgi sunamadı. Suçlanan kişilerin, çalınan ticari sırları OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra fiilen kullandıklarına dair hiçbir iddia da dosyada yer bulmadı.

Yine de hukuki süreç tamamen sona ermiş değil. OpenAI'ın davanın reddi talebi değiştirme izniyle birlikte kabul edildi. Yani xAI, yargıcın kararında belirttiği eksiklikleri gidererek 17 Mart 2026 tarihine kadar düzeltilmiş bir şikayet dilekçesi sunma hakkına sahip.

134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ SÜRÜYOR

İki şirket arasında uzun süredir devam eden köklü bir anlaşmazlık bulunuyor. Hatta Elon Musk'ın OpenAI ve Microsoft'a karşı yürüttüğü kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünün ihlal edildiği suçlamasını taşıyan ayrı bir dava daha mevcut. OpenAI'ın ilk yatırımcılarından biri olan Musk, "haksız kazançlar" elde edildiği gerekçesiyle şirketten 79-134 milyar dolar arasında büyük bir tazminat talep ediyor.