Samsung S26 ne zaman çıkacak? Samsung S26 ve S26 Ultra sızdırılan özellikleri, fiyatı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra modellerini barındıran serinin teknik özellikleri sızdırıldı. Teknik özelliklerin sızdırılmasının ardından tanıtım tarihi ise gündem oldu. Samsung her sene olduğu gibi bu sene de Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi serisini tanıtacak. Vatandaşlar tarafından Samsung S26, S26 Ultra ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı.

SAMSUNG S26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung S26 ve S26 Ultra'nın 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinliğin Türkiye saati ile 21.00'da başlaması bekleniyor. Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından ise cihazların ön siparişe açılmadı, 11 Mart 2026 tarihinde ise genel satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy S26 Ultra'da 6.9 inç büyüklüğünde 3120x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran yer alması bekleniyor. Cihazın Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyor. 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra'da 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçeneklerinin bulunacağı iddia ediliyor. Kamera tarafında ise arka tarafta 200 MP, 8K video kaydı yapabilen bir ana kameranın yer alacağı, ön tarafta ise 12 MP kameranın bulunması bekleniyor. Batarya tarafında ise 60 W kablolu hızlı, 15 W kablosuz şarjı destekleyen 5 bin mAh kapasiteli bir pilin bulunacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S26, S26 ULTRA NE KADAR OLACAK, FİYATI?

Samsung Galaxy S26 ve S26 Ultra'nın fiyatları Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından netlik kazanacak. Ancak sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26'nın Avrupa'da başlangıç fiyatının 899 Euro olması bekleniyor. S26 Plus'ın 1.169 Euro ve S26 Ultra'nın ise 1.469 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacağı tahmin ediliyor.