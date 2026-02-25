iPhone kullanıcılarını dinleyen casus yazılım ortaya çıktı: Üstelik ruhunuz bile duymuyor

Siber güvenlik araştırmacıları Hu Ke ile Nir Avraham, iPhone'da büyük bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkardı. Uzmanların yayınladığı rapora göre, Intellexa tarafından geliştirilen Predator isimli casus yazılım Apple cihazlarında hiç iz bırakmadan çalışabiliyor.

Bilindiği üzere Apple, iOS 14 sürümünden itibaren uygulamaların kameraya veya mikrofona eriştiğini göstermek amacıyla ekrana turuncu ya da yeşil renkli bildirim noktaları eklemişti. Kullanıcıları olası bir dinleme veya izleme faaliyetine karşı uyarmak için tasarlanan bu özelliği Predator tamamen işlevsiz bırakabiliyor.

GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ EŞ ZAMANLI OLARAK SUSTURULUYOR

Durum çubuğunda beliren ve yasal uygulamalar tarafından hiçbir şekilde gizlenemeyen bildirim noktaları normal şartlarda SpringBoard adlı arayüz denetleyici süreci tarafından yönetiliyor. Ancak araştırmacılar, zararlı yazılımların her iki bildirim ışığını da aynı anda engellediğini ortaya koydu.

Komut deseni eşleştirme ve işaretçi doğrulama kodu yönlendirmesi gibi karmaşık sistemlerden faydalanan casus araç, kameraya gizlice erişim sağlıyor. Predator'un VoIP kayıt modülü kendi başına bildirim gizleme mantığı içermese de önceden aktif edilen engelleme modülünden güç alarak işlevini yerine getiriyor.

GİZLİCE DİNLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ?

Apple kısa süre önce iOS 26.2 güncellemesini ve eski cihazlar için iOS 18.7.3 sürümünü kullanıcılara sunmuştu. İşletim sisteminin halihazırda en güncel versiyonu olan iOS 26.3 de kendi özel güvenlik uyarılarıyla birlikte dağıtıma çıkmıştı.

Yeşil veya turuncu noktalar artık kesin birer güvenlik göstergesi sayılamayacağı için kullanıcıların farklı ipuçlarına odaklanması gerekiyor. Cihazın aniden aşırı ısınması, performansının gözle görülür şekilde düşmesi yahut indirilmediği halde aniden ortaya çıkan yabancı uygulamalara dikkat edin.

Uzmanlar, telefonu kapatıp açmanın zararlı yazılımın çalışmasını sadece geçici bir süreliğine sekteye uğrattığını belirtiyor. Eğer cihazınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız telefonu kullanmayı tamamen bırakmanız tavsiye ediliyor.