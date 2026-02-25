Menü Kapat
iPhone kullanıcılarını dinleyen casus yazılım ortaya çıktı: Üstelik ruhunuz bile duymuyor

Araştırmacılar, Intellexa yapımı Predator casus yazılımının iPhone'lardaki kamera ve mikrofon kullanımını gösteren bildirim ışıklarını gizleyebildiğini keşfetti. Zararlı kodlar, kurbanların dinlendiklerini veya izlendiklerini fark etmesini bile imkansız kılıyor.

araştırmacıları Hu Ke ile Nir Avraham, iPhone'da büyük bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkardı. Uzmanların yayınladığı rapora göre, Intellexa tarafından geliştirilen Predator isimli Apple cihazlarında hiç iz bırakmadan çalışabiliyor.

iPhone kullanıcılarını dinleyen casus yazılım ortaya çıktı: Üstelik ruhunuz bile duymuyor

Siber güvenlik araştırmacıları, Intellexa'nın Predator casus yazılımının iPhone'larda Apple'ın gizlilik bildirimlerini devre dışı bırakarak iz bırakmadan çalıştığını ortaya çıkardı.
iPhone'larda Hu Ke ve Nir Avraham tarafından büyük bir güvenlik açığı bulundu.
Intellexa'nın geliştirdiği Predator casus yazılımı, Apple cihazlarında iz bırakmadan çalışabiliyor.
Casus yazılım, uygulamaların kamera veya mikrofona eriştiğini gösteren turuncu/yeşil gizlilik bildirim noktalarını işlevsiz hale getiriyor.
Predator, karmaşık sistemler kullanarak kameraya gizlice erişim sağlıyor ve gizlilik bildirimlerini eş zamanlı olarak susturuyor.
Kullanıcıların aşırı ısınma, performans düşüşü veya aniden ortaya çıkan yabancı uygulamalar gibi farklı işaretlere dikkat etmesi gerekiyor.
Cihazın ele geçirildiğinden şüpheleniliyorsa, telefonu kullanmayı tamamen bırakmak tavsiye ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Bilindiği üzere Apple, iOS 14 sürümünden itibaren uygulamaların kameraya veya mikrofona eriştiğini göstermek amacıyla ekrana turuncu ya da yeşil renkli bildirim noktaları eklemişti. Kullanıcıları olası bir dinleme veya izleme faaliyetine karşı uyarmak için tasarlanan bu özelliği Predator tamamen işlevsiz bırakabiliyor.

iPhone kullanıcılarını dinleyen casus yazılım ortaya çıktı: Üstelik ruhunuz bile duymuyor

GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ EŞ ZAMANLI OLARAK SUSTURULUYOR

Durum çubuğunda beliren ve yasal uygulamalar tarafından hiçbir şekilde gizlenemeyen bildirim noktaları normal şartlarda SpringBoard adlı arayüz denetleyici süreci tarafından yönetiliyor. Ancak araştırmacılar, zararlı yazılımların her iki bildirim ışığını da aynı anda engellediğini ortaya koydu.

Komut deseni eşleştirme ve işaretçi doğrulama kodu yönlendirmesi gibi karmaşık sistemlerden faydalanan casus araç, kameraya gizlice erişim sağlıyor. Predator'un VoIP kayıt modülü kendi başına bildirim gizleme mantığı içermese de önceden aktif edilen engelleme modülünden güç alarak işlevini yerine getiriyor.

iPhone kullanıcılarını dinleyen casus yazılım ortaya çıktı: Üstelik ruhunuz bile duymuyor

GİZLİCE DİNLENDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ?

Apple kısa süre önce iOS 26.2 güncellemesini ve eski cihazlar için iOS 18.7.3 sürümünü kullanıcılara sunmuştu. İşletim sisteminin halihazırda en güncel versiyonu olan iOS 26.3 de kendi özel güvenlik uyarılarıyla birlikte dağıtıma çıkmıştı.

Yeşil veya turuncu noktalar artık kesin birer güvenlik göstergesi sayılamayacağı için kullanıcıların farklı ipuçlarına odaklanması gerekiyor. Cihazın aniden aşırı ısınması, performansının gözle görülür şekilde düşmesi yahut indirilmediği halde aniden ortaya çıkan yabancı uygulamalara dikkat edin.

Uzmanlar, telefonu kapatıp açmanın zararlı yazılımın çalışmasını sadece geçici bir süreliğine sekteye uğrattığını belirtiyor. Eğer cihazınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız telefonu kullanmayı tamamen bırakmanız tavsiye ediliyor.

