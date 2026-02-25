Avrupa akıllı telefon pazarında 2025 yılında en çok satan akıllı telefonlar belli oldu. Omdia tarafından paylaşılan verilere göre, kıtadaki toplam sevkiyatlar yüzde 1 oranında düşüş yaşayarak 134,2 milyon adede geriledi. Daralan pazara rağmen Samsung'un Avrupa'daki en büyük akıllı telefon satıcısı ünvanına sahip olduğu belirtildi.

Dinle Özetle

Avrupa'nın en çok satan telefonu belli oldu: Zirvede sürpriz bir cihaz var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 111

HABERİN ÖZETİ Avrupa'nın en çok satan telefonu belli oldu: Zirvede sürpriz bir cihaz var 2025 Avrupa akıllı telefon pazarında toplam sevkiyatlar %1 düşüş yaşarken, Samsung liderliğini korudu ve en çok satan model orta seviye Galaxy A56 oldu. Avrupa akıllı telefon pazarında 2025'te toplam sevkiyatlar %1 azalarak 134,2 milyon adede düştü. Samsung, 46,6 milyon adet sevkiyatla pazar lideri oldu. Bölgenin en çok satan akıllı telefon modeli, Samsung'un orta seviye Galaxy A56'sıydı. Apple, %6 büyüme kaydederek 36,9 milyon cihaz sevkiyatı ve %27 pazar payı ile ikinci sıraya yerleşti. Xiaomi %16 pazar payıyla üçüncü, Motorola dördüncü ve HONOR beşinci sıradaki önemli markalar oldu.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA GALAXY A56 OTURUYOR

Güney Koreli teknoloji devinin toplam sevkiyatları ufak bir artışla 46,6 milyon adede ulaştı. İlginç olan detay ise, bölgenin en çok satan modelinin Galaxy S25 gibi üst düzey bir cihaz yerine orta seviye Galaxy A56 olmasıydı.

Apple, dördüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle önemli bir ivme yakalamış olsa da rakibinin gölgesinden tam anlamıyla çıkamadı. Yine de şirket yüzde 6 oranında büyüme kaydederek 36,9 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Elde edilen rakamlar sayesinde Apple, Avrupa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 27'lik pazar payına ulaştı.

ABD pazarında ise durum tamamen farklı bir tablo çiziyor. Apple satışlardaki liderliğini korurken, Samsung sadece Galaxy A1x modeliyle ilk 10 listesine zar zor girebildi.

ÇİNLİ RAKİPLER YARIŞTAN KOPMADI

Listenin geri kalanına bakıldığında, Xiaomi yüzde 1 düşüşle 21,8 milyon adet sevkiyat yaparak yüzde 16 pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşti. Motorola yüzde 5 oranında kan kaybederek 7,7 milyon adetle dördüncü sırada tutunurken, HONOR yüzde 4 büyümeyle 3,8 milyon cihaza ulaştı ve Avrupa'nın en büyük beş markası arasına adını yazdırdı.