Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri belli oldu: Apple'dan yıllar sonra bir ilk!

Apple'ın Eylül 2026'da tanıtacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazları için bordo, kahverengi ve mor renklerini test ettiği iddia edildi. Gündeme gelen seçeneklerden nihayetinde yalnızca bir tanesinin satışa sunulacağı belirtiliyor.

Murat Makas
24.02.2026
24.02.2026
Teknoloji devi 'ın Eylül 2026 tarihinde tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisi için bordo, kahverengi ve mor renk seçeneklerini test ettiği öne sürüldü. Sızıntılara göre şirket, bunlardan yalnızca birini son kullanıcıyla buluşturacak. Haberi, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da sızıntılarıyla tanınan Instant Digital kaynağı duyurdu.

Apple'ın Eylül 2026'da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro serisi için bordo, kahverengi ve mor renk seçeneklerini test ettiği ve bunlardan yalnızca birini sunacağı öne sürüldü.
Apple, iPhone 18 Pro serisi için bordo, kahverengi ve mor renklerini test ediyor.
Test edilen renklerden sadece biri nihai üründe kullanıcıya sunulacak.
Bordo renk, iPhone Pro modellerinde ilk kez kırmızı tonlarında bir seçenek olabilirken, kahverengi ise ilk kez bir iPhone'da yer alacak.
Sızıntı, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da tanınan Instant Digital kaynağı tarafından paylaşıldı.
IPHONE 18 PRO'NUN YENİ RENGİ NE OLACAK?

Instant Digital daha önce iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için sunulan sarı rengi ve Apple Watch Ultra 2'nin Titanyum Milano Loop kordonunu doğru tahmin etmişti. Yine de kaynağının geçmişteki bazı iddialarının boşa çıktığını da unutmamak gerekiyor.

Bununla birlikte Apple'ın bordoda karar kılması halinde iPhone'un Pro ve Pro Max modelleri ilk kez kırmızı tonlarında bir seçeneğe kavuşmuş olacak. Apple geçmiş cihazlarında (PRODUCT)RED serisinde kırmızı modeller çıkarmıştı. Ancak bordonun çok daha koyu bir yapıda tasarlanacağı belirtildi.

Mor renk daha önce iPhone 14 Pro serisinde "Derin Mor" adıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Kahverengi ise şu ana kadar hiçbir iPhone cihazında yer almadı. Halihazırda iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri gümüş, kozmik turuncu ve koyu mavi renkleriyle satılıyor.

Apple'ın önümüzdeki yıl mevcut renklerden herhangi birini yeniden kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Not: Görsel temsili olarak kullanılmıştır.

