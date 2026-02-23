Menü Kapat
Teknoloji
28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

NASA birkaç yılda bir ancak yaşanan altı gezegen diziliminin 28 Şubat'ta olacağını duyurdu. Havanın uygun olması durumda göğe bakıldığında çıplak gözle Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn görülecek.

28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor
Altı gezegen 28 Şubat'ta geçit yapacak. Güneş Sistemi'nde ancak birkaç yılda bir yaşanan gezegen geçidini duyurdu.

28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

28 Şubat'ta altı gezegenin geçit yapacağı ve bu olayın birkaç yılda bir yaşandığı duyuruldu.
Hava koşulları uygun olursa Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek.
Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gerekecek.
Gezegen geçidini izlemek isteyenler gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkuna bakmalı.
Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın, Jüpiter, Uranüs ve Neptün ise gökyüzünün daha yüksek kısımlarında yer alacak.
Dört veya daha fazla gezegenin aynı anda görülmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir bir durumdur.
28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

HANGİ GEZEGENLER ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK?

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek. Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

MERKÜR, VENÜS, SATÜRN UFUK ÇİZGİSİNE YAKIN DİZİLECEK

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.

ETİKETLER
#nasa
#Astronomi
#Gezegen Geçidi
#Çıplak Gözle Görülebilen Gezegenler
#Gökyüzü Gözlemi
#Teknoloji
