28 Şubat'a gökyüzüne bakın: Gezegen geçidi başlıyor

Altı gezegen 28 Şubat'ta geçit yapacak. NASA Güneş Sistemi'nde ancak birkaç yılda bir yaşanan gezegen geçidini duyurdu.

HANGİ GEZEGENLER ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK?

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek. Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

MERKÜR, VENÜS, SATÜRN UFUK ÇİZGİSİNE YAKIN DİZİLECEK

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.