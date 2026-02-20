Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama’nın bir podcast sırasında “uzaylıların gerçek olduğu” yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Obama'nın, "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, uzaylıların gerçekten var olup olmadığına dair bir bilgisi bulunmadığını ifade ederek, bu konuda herhangi bir fikri olmadığını ve konuya ilişkin açıklama yapmayacağını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda oluşan yoğun ilgiye işaret ederek, Savunma Bakanı ile ilgili bakanlık ve kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve UFO’lara ilişkin dosyaların belirlenip yayımlanması için gerekli sürecin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu.
Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." cevabını vermişti.
Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.