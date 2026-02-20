ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama’nın bir podcast sırasında “uzaylıların gerçek olduğu” yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dinle Özetle

Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 87

HABERİN ÖZETİ Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın uzaylıların gerçek olduğuna dair açıklamalarına tepki göstererek, bu konudaki dosyaların incelenmesi ve yayımlanması için ilgili bakanlık ve kurumlara talimat vereceğini duyurdu. Trump, Obama'nın sözlerinin gizli bilgi paylaşımı olduğunu ve hata yaptığını savundu. Trump, uzaylıların varlığına dair kendi bilgisinin olmadığını belirtti ve bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi. Obama, bir podcast'te uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini söylemişti. Obama, 51. Bölge'deki yer altı tesislerinde uzaylılara dair büyük bir komplo olmadığını da ifade etmişti. Trump, kamuoyundaki yoğun ilgiye işaret ederek Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara UAP, UFO ve dünya dışı yaşamla ilgili dosyaların belirlenip yayımlanması sürecini başlatma talimatı verecek.

Obama'nın, "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, uzaylıların gerçekten var olup olmadığına dair bir bilgisi bulunmadığını ifade ederek, bu konuda herhangi bir fikri olmadığını ve konuya ilişkin açıklama yapmayacağını dile getirdi.

KURUMLARI HAREKETE GEÇİRECEK TALİMATI VERECEK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda oluşan yoğun ilgiye işaret ederek, Savunma Bakanı ile ilgili bakanlık ve kurumlara; uzaylılar, dünya dışı yaşam, “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve UFO’lara ilişkin dosyaların belirlenip yayımlanması için gerekli sürecin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu.

Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." cevabını vermişti.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.