Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barrack Obama'nın uzaylılarla ilgili açıklamasını eleştirdi. Gizli bilgiyi paylaştığını söyleyen Trump, kendisinin bir bilgisi olmadığını belirtti. Ancak kamuoyunun ilgisi nedeniyle UFO ve UAP dosyalarının yayımlanması için ilgili bakanlıklara talimat vereceğini duyurdu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:15

ABD Başkanı , Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada eski Başkan ’nın bir podcast sırasında “uzaylıların gerçek olduğu” yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi

0:00 87
HABERİN ÖZETİ

Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın uzaylıların gerçek olduğuna dair açıklamalarına tepki göstererek, bu konudaki dosyaların incelenmesi ve yayımlanması için ilgili bakanlık ve kurumlara talimat vereceğini duyurdu.
Trump, Obama'nın sözlerinin gizli bilgi paylaşımı olduğunu ve hata yaptığını savundu.
Trump, uzaylıların varlığına dair kendi bilgisinin olmadığını belirtti ve bu konuda açıklama yapmayacağını söyledi.
Obama, bir podcast'te uzaylıların gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini söylemişti.
Obama, 51. Bölge'deki yer altı tesislerinde uzaylılara dair büyük bir komplo olmadığını da ifade etmişti.
Trump, kamuoyundaki yoğun ilgiye işaret ederek Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara UAP, UFO ve dünya dışı yaşamla ilgili dosyaların belirlenip yayımlanması sürecini başlatma talimatı verecek.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Obama'nın, "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, uzaylıların gerçekten var olup olmadığına dair bir bilgisi bulunmadığını ifade ederek, bu konuda herhangi bir fikri olmadığını ve konuya ilişkin açıklama yapmayacağını dile getirdi.

Trump'tan uzaylı talimatı! Devlet kurumlarını harekete geçirdi

KURUMLARI HAREKETE GEÇİRECEK TALİMATI VERECEK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda oluşan yoğun ilgiye işaret ederek, Savunma Bakanı ile ilgili bakanlık ve kurumlara; , dünya dışı yaşam, “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve ’lara ilişkin dosyaların belirlenip yayımlanması için gerekli sürecin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu.

Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." cevabını vermişti.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın gelininden şaşırtan 'uzaylı' açıklaması: 'Başkan zamanı geldiğinde açıklayacak'
Obama 'uzaylılar gerçek' sözlerine yenilerini ekledi: Dünya'yı ziyaret ihtimalleri düşük
ETİKETLER
#donald trump
#ufo
#barack obama
#uzaylılar
#Tanımlanamayan Anormal Fenomen
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.