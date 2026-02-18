Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Trump'ın gelininden şaşırtan 'uzaylı' açıklaması: 'Başkan zamanı geldiğinde açıklayacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Lara Trump, başkanın uzaylı yaşamı keşfini duyurmak için önceden hazırlanmış bir konuşması olduğunu ileri sürdü. Bu açıklama, eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın geçtiğimiz günlerde uzaylılar gerçek açıklaması sonrası geldi.

Trump'ın gelininden şaşırtan 'uzaylı' açıklaması: 'Başkan zamanı geldiğinde açıklayacak'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 17:00

ABD Başkanı 'ın gelini Lara Trump, başkanın olası bir uzaylı yaşamı keşfini duyurmak için önceden hazırlanmış bir konuşması olduğunu ileri sürdü.

Lara Trump'ın açıklaması, eski Başkan Barrack Obama'nın "uzaylılar gerçek" ifadeleriyle sosyal medyada gündem olması sonrası geldi.

43 yaşındaki Lara Trump, ABD merkezli New York Post gazetesinin "Pod Force One" adlı podcast programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamada, kayınpederiyle 'lar konusunda konuşmalar yaptıklarını ifade etti.

Programın sunucusu Miranda Devine'in, Obama'nın son açıklamalarına atıfla Trump'ın bir duyuru yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna cevap veren Lara Trump, başkanın bu konuda "biraz ketum davrandığını" ifade etti.

Lara Trump, eşi Eric Trump ile başkana dünya dışı yaşam ihtimali hakkında sorular sorduklarını ifade ederek, "Tam olarak her şeyi bize anlatmıyor gibi" sözlerini kullandı.

“Duyduğuma göre kayınpederimin, zamanı geldiğinde açıklayacağı bir konuşması var. Sanırım bir tür dünya dışı yaşamla ilgili” diyen Lara Trump, söz konusu konuşmanın tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Trump'ın gelininden şaşırtan 'uzaylı' açıklaması: 'Başkan zamanı geldiğinde açıklayacak'

OBAMA'NIN AÇIKLAMASI DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Barrack Obama katıldığı, "No Lie With Brian Tyler Cohen" adlı podcast programında uzaylılara yönelik bir soruya verdiği cevapta, “Gerçekler, ama ben görmedim” ifadesini kullanmıştı.

Obama, evrende yaşam olma ihtimalinin istatistiksel olarak yüksek olduğunu, ancak başkanlığı döneminde dünya dışı varlıklarla temas kurulduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söylemişti.

Sözlerinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Obama, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Evrende yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak güneş sistemleri arasındaki mesafeler o kadar büyük ki, uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalimiz düşük. Başkanlığım sırasında dünya dışı varlıklarla temas kurulduğuna dair hiçbir kanıt görmedim.”

