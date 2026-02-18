Menü Kapat
İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı: "Temel İlkeler" üzerinde mutabakat sağlandı, 3 yıllık uranyum molası masada!

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen İran-ABD dolaylı müzakerelerinin ikinci turu, "temel ilkeler" üzerinde varılan genel mutabakatla sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir anlaşma metnine geçiş sürecinin başladığını duyururken; Beyaz Saray kanadı ilerlemeyi doğruladı ancak "çözülmesi gereken çok sayıda ayrıntı" olduğunu vurguladı.

İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı:
Dünya kamuoyunun gözü kulağı, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen kritik zirvedeydi. 17 Şubat itibarıyla tamamlanan görüşmelerde, Tahran ve Washington yönetimleri nükleer krizin çözümü için ilk kez bu denli somut ve teknik bir yol haritası üzerinde uzlaştı.

İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı: "Temel İlkeler" üzerinde mutabakat sağlandı, 3 yıllık uranyum molası masada!

Umman arabuluculuğunda Cenevre'de yapılan kritik zirvede, İran ve ABD nükleer krizin çözümü için ilk kez somut bir yol haritası üzerinde temel ilkeler konusunda genel bir mutabakata vardı.
Cenevre'de Umman Büyükelçiliği'nde yapılan kritik zirvede, İran ve ABD nükleer krizin çözümü için ilk kez somut bir yol haritası üzerinde temel ilkeler konusunda anlaştı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmelerin yapıcı olduğunu ve "yeni bir aşamaya geçildiğini" ancak hızlı bir anlaşma beklenmediğini belirtti.
İran, uranyum zenginleştirmeye 3 yıl ara verme, zenginleştirilmiş uranyumu yurt dışına gönderme ve yaptırımlar kalkarsa ABD ile doğrudan ticaret yapma teklifini masaya sundu.
ABD, görüşmelerde "somut ilerleme" kaydedildiğini teyit etse de İran'ın tekliflerini iki hafta boyunca detaylı inceleyip karşı tekliflerle masaya döneceğini bildirdi.
ARAKÇİ: "YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK"

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, diyalog ortamının önceki turlara göre çok daha yapıcı olduğunu belirtti. Arakçi, süreci şu sözlerle özetledi:

"İkinci tur müzakereler bugün Umman Büyükelçiliği'nde yapıldı, ancak görüşmeler dün başlamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ve ve ABD heyetiyle iyi görüşmeler gerçekleştirdik.

Bu turda önceki tura kıyasla daha ciddi başlıkları ele aldık ancak diyalog ortamı daha yapıcıydı. Muhtemel bir anlaşma metnine geçiş sürecini başlatmak için rehber sayılacak temel ilkeler üzerinde genel bir mutabakata vardık."

İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı: "Temel İlkeler" üzerinde mutabakat sağlandı, 3 yıllık uranyum molası masada!

Arakçi, bunun hızlı bir anlaşma sağlandığı anlamına gelmediğini de değindi:

"Hemen hızlıca konu kapandı diyemeyiz ama müzakerelerin önü açıldı ve ilerleme kaydettik. İran açısından net ve olumlu bir yol ortaya çıktı. Üzerinde çalışılması gereken konular hala var. Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğiz"

Arakçi ayrıca Washington ile üçüncü bir görüşme turunun tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

İran ve ABD arasında Cenevre zirvesi tamamlandı: "Temel İlkeler" üzerinde mutabakat sağlandı, 3 yıllık uranyum molası masada!

MASADAKİ RADİKAL ÖNERİ: 3 YILLIK ARA

ABD basınında (Wall Street Journal) yer alan bilgilere göre, Tahran yönetimi masaya oldukça iddialı bir teklif sundu. İran, faaliyetlerine 3 yıl süreyle ara vermeyi teklif etti. Zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının yurt dışına (muhtemelen Rusya'ya) gönderilmesi önerildi. Ayrıca yaptırımların kaldırılması şartıyla gelecekte ABD ile doğrudan ticaret anlaşmalarına açık kapı bırakıldı.

ABD CEPHESİ: TEMKİNLİ İYİMSERLİK

ABD heyetine başkanlık eden Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki ekip, görüşmelerde "somut ilerleme" kaydedildiğini teyit etti. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, İran'ın sunduğu teknik önerilerin Washington tarafından iki hafta boyunca detaylıca inceleneceğini ve karşı tekliflerle masaya dönüleceğini bildirdi.

