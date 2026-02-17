İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerenin ikinci turu için ülke temsilcileri İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geldi. Görüşmelerin başlamasından kısa bir süre sonra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki yerleşkesinde halka seslendi ve ABD'nin Orta Doğu'da yaptığı askeri yığınağa dair tehditkar açıklamalarda bulundu.

Dinle Özetle

ABD ile kritik temas sırasında İran dini lideri Hamaney'den hakaret dolu tehditler Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 160

HABERİN ÖZETİ ABD ile kritik temas sırasında İran dini lideri Hamaney'den hakaret dolu tehditler İran ve ABD temsilcileri İsviçre'nin Cenevre kentinde nükleer müzakerelerin ikinci turu için bir araya gelirken, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin askeri yığınağını eleştirerek tehditkar açıklamalarda bulundu. İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de başladı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını tehdit olarak nitelendirdi ve ABD'nin İran'ı ortadan kaldıramayacağını belirtti. Hamaney, ABD Başkanı'nın 'Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur' sözlerine karşılık, 'Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir' dedi. Hamaney, ABD'nin müzakerelerin sonucunu önceden belirlemesinin 'ahmakça' olduğunu savundu. Görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ayrı ayrı görüştü. Diplomatik süreç, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğramıştı.

''DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU BİLE TOKAT YİYEBİLİR''

Hamaney, "ABD Başkanı, son konuşmalarından birinde, 'Amerika, 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadı' demiş. Adeta kendi halkına şikayette bulunmuş. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki; sen de bu işi yapamayacaksın." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur." dediğini hatırlatan Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." ifadelerini kullandı.

''BU AHMAKÇA, AHMAKÇA İŞ YAPIYORLAR''

ABD'nin müzakerenin sonucunu baştan belirlediğini belirten Hamaney şunları kaydetti:

"Gelin nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim ve müzakerenin sonucu sizin bu enerjiye sahip olmamanız olsun, diyorlar. Müzakerenin sonucunu baştan belirlemek yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, anlaşmaya varalım; o halde neden sonucu önceden belirliyorsun ve mutlaka şu sonuca ulaşmalıyız diyorsun? Bu ahmakçadır. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu ahmakça işi yapmaktadırlar."

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE 2. TUR

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlarken, görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile öğle saatlerinde bir araya geldi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025’te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıdı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff temsil ediyor.