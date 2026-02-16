ABD ile müzakere öncesinde İran'dan askeri tatbikat

İran, ABD ile müzakere öncesinde Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat başlattı. Tatbikatın zamanlaması ise dikkat çekti. İranlı temsilciler ve ABD'li temsilciler yarın Cenevre'de ikinci kez bir araya gelecekken gelen tatbikatın deniz güvenliği ve caydırıcılık mesajı veriyor. Tatbikatın hedefleri arasında birliklerin hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, muhtemel tehditlere karşı senaryoların gözden geçirilmesi ve İran'ın jeopolitik avantajlarının etkin şekilde kullanılması olduğu belirtildi. Ayrıca tatbikatta, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz sahasında güvenlik tehditlerine karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı şekilde karşılık verme senaryoları üzerinde durulduğu kaydedildi.