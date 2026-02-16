Menü Kapat
14°
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

Şubat 16, 2026 13:44
1
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

Altın 2026’da dalgalı seyrini sürdürürken vatandaşlar 'altın yükselecek mi, yoksa düşecek mi?' sorusunu birbirlerine daha çok soruyorlar. 

Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında altının yön arayışını kısa ve orta vadede değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in yorumlarından satırbaşları şöyle:

2
İslam Memiş altın

‘ONS ALTIN İÇİN 100 DOLARLIK BİR ARALIK VAR’

“Ons altın, ons gümüş yani değerli metaller tarafında kar satışıyla bir açılış olduğunu gözlemliyoruz.

4.993 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda.

4.980 Dolar seviyesi destek seviyesi, 5.080 Dolar seviyesi direnç konumunda.

4980-5080 dolar aralı kritik destek ve direnç seviyeleri.
 

3
İslam Memiş

ONS AŞAĞI YÖNLÜ KIRILIRSA NE OLUR?

4980 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa yine geçen hafta izah ettiğim gibi 4800 dolar destek seviyesi var.

5080 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5200 dolar direnci var.

4800-5200 dolar ama buraların test edilmesi için 4980 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılması lazım 4800 dolar için.
 

4
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

‘KİMSE MÜDAHALE BEKLEMİYOR AMA BEN BEKLİYORUM’

O yüzden iki kritik destek ve direnç seviyelerini takip etmekte fayda var.

Şimdi çoğunluk Amerika'nın İran'a bir müdahalesini beklemiyor.

Dış politika tarafındaki uzman olan arkadaşlar birçok yayınlarda beraber olduğumuz arkadaşlar Amerika'nın İran müdahalesini beklemiyor.

Ama şahsen ben bekliyorum.
 

5
İslam Memiş altın

‘YARIN İKİ NEDENDEN DOLAYI ÇOK ÖNEMLİ'

Geçen yıl çıkarmış olduğum Para Oyunları kitabında bir İran müdahalesinden bahsettim. 

Benim kişisel öngörü ve tahminim 3 haftalık sürecek bir operasyon süreci.

Çoğu kişi beklemiyor ama ben bekliyorum. Yarın önemli.
 

6
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

‘ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN SALI’

Yarın neden önemli? 

Salı günü 2 önemli gelişme var arkadaşlar.

Amerika-İran görüşmelerinin 2. turu var Avrupa'da. Gelen haber akışları oldukça yoğun olacak.

Çarşamba akşamı FED tutanakları yayınlanacak. Bakın bu başlıklar piyasalardaki sert dalgalamaları bize bu hafta göstermiş olacak. 

Çin'in kapalı olması bizim için avantaj. Bizim iç piyasalar için avantaj. Ama küresel piyasalara  baktığımız zaman birçok gelişmeye açık olan bir haftaya başladık.
 

7
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

YÜZDE 50 FORMÜLÜ

Şimdi elimizde nasıl bir ihtimal var?

%50-%50 satacaklar veya alacaklar.

Bu beklenti %50, %50 olduğu için ona göre de aksiyon almak lazım.

Alacaksam %50, satacaksam %50.
 

8
İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

ALTIN İÇİN YARINA DİKKAT

Yarın iki önemli gelişme var jeopolitik gelinim açısında.

Birincisi Amerika'nın İran müdahalesi olacak mı, olmayacak mı?

Amerika-İran görüşmeleri nasıl geçecek?

İkincisi de Amerika'daki hükümet Trump'ın vergi tarifelerine nasıl bir cevap verecek?”

