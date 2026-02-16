İslam Memiş’ten altın için ‘24 saat’ uyarısı! ‘Herkes hayır ben evet diyorum...’

‘ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN SALI’

Yarın neden önemli?

Salı günü 2 önemli gelişme var arkadaşlar.



Amerika-İran görüşmelerinin 2. turu var Avrupa'da. Gelen haber akışları oldukça yoğun olacak.



Çarşamba akşamı FED tutanakları yayınlanacak. Bakın bu başlıklar piyasalardaki sert dalgalamaları bize bu hafta göstermiş olacak.

Çin'in kapalı olması bizim için avantaj. Bizim iç piyasalar için avantaj. Ama küresel piyasalara baktığımız zaman birçok gelişmeye açık olan bir haftaya başladık.

