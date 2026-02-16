Yazdığı kitaplar onu hayata bağladı! Hikayesiyle herkese motivasyon kaynağı oldu

Van’ın Erciş ilçesinde yazdığı kitaplarla hayata tutunmaya çalışan Yakup Köstekçi, hikayesiyle herkesi motive etti. 2017 yılından beri tedavileri sürmekte olan Köstekçi, "Edebiyat dünyasının girişinden önce hayatın bana anlamsız geldiğini düşünüyordum.... Edebiyat dünyasına girdikten sonra hayata gerçekten bağlandım.." cümlelerini kullandı. Yaşar Kemal gibi bir yazar olmak isteyen Yakup, 3. kitabının hazırlığını yapıyor.