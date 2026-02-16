İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

24 SAATTE YÜZDE 30 KAYIP

Sosyal Sigorta tekniğinin temel direği olan "çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesi, son yıllarda yerini "doğru tarihte dilekçe verenin kazandığı" çarpık bir düzene bıraktı. Bugün geldiğimiz noktada, sadece bir günün bile maaşlar arasında uçurumlar oluşturduğu bir sistemde, adalet duygusu ağır yara almış durumda.

İnanması güç ama gerçek; sistemdeki çarpıklık öyle bir noktaya geldi ki, sadece bir günlük fark hayat karartıyor. 31 Aralık'ta dilekçe verenle 1 Ocak'ta veren mesai arkadaşı arasında %30’a varan uçurumlar oluşuyor.