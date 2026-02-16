Menü Kapat
14°
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

Şubat 16, 2026 09:23
1
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

2000 yılı sonrasında emekli olan milyonlarca kişi, maaşlardaki farklılıkların giderilmesi için intibak düzenlemesi bekliyor. Aynı prim gün sayısı ve benzer kazançlara rağmen ortaya çıkan maaş farkları yeniden tartışma konusu olurken, gözler olası bir yasal çalışmaya çevrildi. 

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş da Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde intibak düzenlemesinin gerekliliğine dikkat çekti. Peki 2000 sonrası emekliler için yeni bir çalışma var mı?  

İşte o yazıdan milyonlarca emekliyi ilgilendiren satırbaşları...     

2
emekli intibak

"Ülkemizin dört bir yanından emeklilerden yükselen feryat tek bir cümlede birleşiyor: “Yama istemiyoruz, köklü çözüm bekliyoruz!” Gazetemizde başlattığımız emeklilik reformu yazı dizisinin bu bölümünde neredeyse emeklilerin çoğunluğunun “EMEKLİ MAAŞ İNTİBAKI” hususunda mutabık olduğunu söyleyebiliriz.

3
emekli sgk maaş

Emeklisinden çalışanına kadar herkesin gözü kulağı Ankara’da. Ancak milyonlarca vatandaşın asıl sorduğu sorular şunlar:

  • Aynı prim gün sayısına sahip ve aynı kazançlar üzerinden SGK’ya sigorta primi ödemiş iki kişi, neden farklı maaş alıyor?
  • 2000 sonrası emekli olanlar için verilen intibak vaadi ne zaman ifa edilecek? Diye soruyor.

Hakikaten intibak olmadan emeklilik maaşlarında adaletsizliğin ortadan kalkması mümkün değildir.

4
emeklilik sistemi

'ÇOK PRİM ÖDEYEN CEZALANDIRILIYOR'

Mevcut emeklilik sistemi, maalesef alın terinden ziyade "doğru tarihte emekli olma" yarışına dönüştü.

Sosyal güvenliğin temel direği olan "çok prim ödeyen çok maaş alır" ilkesi aksak işliyor. Çoğu zaman daha düşük maaşla cezalandırılıyor. Yerine gelen düzen, âdeta bir piyango sistemi.

5
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

24 SAATTE YÜZDE 30 KAYIP

Sosyal Sigorta tekniğinin temel direği olan "çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesi, son yıllarda yerini "doğru tarihte dilekçe verenin kazandığı" çarpık bir düzene bıraktı. Bugün geldiğimiz noktada, sadece bir günün bile maaşlar arasında uçurumlar oluşturduğu bir sistemde, adalet duygusu ağır yara almış durumda.

İnanması güç ama gerçek; sistemdeki çarpıklık öyle bir noktaya geldi ki, sadece bir günlük fark hayat karartıyor. 31 Aralık'ta dilekçe verenle 1 Ocak'ta veren mesai arkadaşı arasında %30’a varan uçurumlar oluşuyor. 

6
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

Örneğin 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin mağduriyeti rekor adaletsizlikle tarihe geçti!

Aynı tezgâhta ter döken, aynı primi ödeyen iki arkadaştan biri, sırf takvim yaprağı değiştiği için sefalete mahkûm ediliyor. Bu tablo ne vicdana sığar ne de hukuka!

 

7
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

SGK KENDİ KALESİNE GOL ATIYOR!

Bu adaletsizlik sadece vatandaşın cebini yakmıyor; bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da zayıflatıyor. Maaşların düşeceğini gören yüz binlerce tecrübeli kalifiye çalışan, daha fazla kayıp yaşamamak için sistemden kaçıyor. Sonuç mu?

  • SGK prim gelirinden oluyor.
  • Sistem, daha fazla kişiye daha erken maaş ödemek zorunda kalıyor.
  • Ekonomi, yetişmiş iş gücünü kaybediyor.

 

8
BAĞKUR SGK emekli

13 YILLIK SÖZÜN VAKTİ GELDİ

Hükûmet daha önce çıkarmış olduğu 2000 yılı öncesi intibak yasasının SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmını kapsadığının altını çizelim. Bu kapsamda 2,5 milyonu aşkın dosya işlem görmüştür.

2013 yılında 2000 sonrası emekliler için de "İntibak" sözü verilmişti. Aradan tam 13 yıl geçti. Mahkeme kapıları aşındı, dilekçeler yazıldı ama çözüm Meclis’in tozlu raflarında bekletildi. Artık pansuman tedaviler bitti; ameliyat şart! 2000 yılı sonrası için de emeklilik intibakına yönelik çalışmalar bir an önce yapılmalı.

 

9
İsa Karakaş 'ameliyat şart' dedi... 2000'den sonra emekli olanları ilgilendiriyor! Kritik 'yüzde 30' oranı

GERÇEK BİR İNTİBAK NE GETİRİR?

  1. Tam Eşitlik: Aynı prim gün sayısı ve aynı SPEK/kazançlara sahip olanlar, emeklilik yılına bakılmaksızın eşit maaş alır.
  2. Sisteme Güven: Vatandaş "Çalışırsam hakkımı alırım" diyerek sisteme güven duyar.
  3. Hak Teslimi: Yıllarca yüksek prim ödeyenlerin hakkı korunmuş olur.

 

10
emekli maaş zammı

HASILIKELAM: TÜİK verilerinin tartışıldığı, geçim derdinin büyüdüğü bu dönemde; düzenleme sadece bir kesimi değil, memur emeklileri dâhil 17 milyona yaklaşan emekli ve hak sahiplerini kapsamalıdır.

Emeklilerimizin gerçek bir emeklilik reformunun ilk adımı hâlihazırda eşit prim gün sayısı ve kazanç bildirimleri arasındaki dengesiz ve adil olmayan farklı maaşların; bir külfet-nimet (prim-maaş) dengesiyle uyumlu hâle getirilmesiyle olur!"

TGRT Haber
