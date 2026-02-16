İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

Kategoriler
Enflasyon raporu sonrası mart ayında “ölçülü faiz indirimi” beklentileri güçlenirken, kredi cephesinde de hareketlilik başladı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda en düşük oran %2,99 seviyesindeyken, bu hafta itibarıyla %2,79’a kadar gerileme görüldü.
Faizlerdeki bu geri çekilme, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi maliyetini yeniden gündeme taşıdı.
Peki en düşük ihtiyaç kredisi faizini hangi bankalar sunuyor? 250 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti ve toplam geri ödemesi ne kadar oluyor?
EN UCUZ KREDİLER
16 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:
-Alternatif Bank: %2,79
-TEB: %2,99
-ING: %3,29
-ON Dijital: %3,29
-Yapı Kredi: %3,49
-Enpara: %3,49
-Getir Finans: %3,49
-Denizbank: %3,61
-QNB: %3,64
250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:
-Kredi tutarı: 250 bin TL
-Kredi vadesi: 12 ay
-Kredi oranı: %2,79
-Aylık taksit: 26 bin 65 TL
-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL
-Kredi tahsis tutarı: Bin 250 TL
NE OLMUŞTU?
Piyasalarda şubat ayının en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkan “TCMB 1. Enflasyon Raporu” geçen hafta açıklandı.
Merkez Bankası, 2026 yıl sonu için daha önce %13-%19 olan enflasyon tahmin aralığını, %15-%21 bandına yükseltti. Bu karar, ocak ayında %4,84 olarak gerçekleşen ve beklentileri aşan aylık TÜFE’nin ardından geldi.
Merkez Bankası tarafından verilen mesajlarda;
-Politika faizine ilişkin atılacak adımlara karar verilirken, enflasyonun ana eğilimine ve beklentilere bakıldığı,
-Faiz adımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği,
ŞUBAT BEKLENTİLERİ
-Şubat ayında da öncü verilere göre gıda kaynaklı bir enflasyonun söz konusu olduğu ve bu etki ile manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceği,
-Normal şartlar altında ise enflasyonda ana eğilimin mart ayından itibaren (aylık TÜFE’nin yüzde 1’inde altında gerçekleştiği) kasım-aralık seviyelerine yaklaşabileceği,
-Önceki kararlarda olduğu gibi bundan sonra da veri odaklı gidileceği ve enflasyon görünümü açısından ana eğilim göstergelerinin yakından izlendiği vurguları öne çıktı.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın "Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz." ifadeleri de dikkat çekti.
Bu ifadeler piyasada, “mart ayında ölçülü bir faiz indirimi” olabileceği beklentilerinin öne çıkmasını sağladı.
İHTİYAÇ KREDİLERİ
TCMB’nin gelecek dönemdeki faiz adımları, krediler cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bir süredir sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ise kampanyalar kapsamında yeni düşüşler dikkat çekiyor. Geçen hafta başına kadar %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, bu hafta %2,79’a geriledi.