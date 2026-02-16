İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

Enflasyon raporu sonrası mart ayında “ölçülü faiz indirimi” beklentileri güçlenirken, kredi cephesinde de hareketlilik başladı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda en düşük oran %2,99 seviyesindeyken, bu hafta itibarıyla %2,79’a kadar gerileme görüldü.

Faizlerdeki bu geri çekilme, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi maliyetini yeniden gündeme taşıdı.

Peki en düşük ihtiyaç kredisi faizini hangi bankalar sunuyor? 250 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti ve toplam geri ödemesi ne kadar oluyor?