Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

Şubat 16, 2026 10:15
1
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

Enflasyon raporu sonrası mart ayında “ölçülü faiz indirimi” beklentileri güçlenirken, kredi cephesinde de hareketlilik başladı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan ihtiyaç kredisi faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda en düşük oran %2,99 seviyesindeyken, bu hafta itibarıyla %2,79’a kadar gerileme görüldü.

Faizlerdeki bu geri çekilme, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi maliyetini yeniden gündeme taşıdı. 

Peki en düşük ihtiyaç kredisi faizini hangi bankalar sunuyor? 250 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti ve toplam geri ödemesi ne kadar oluyor?

 

2
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

EN UCUZ KREDİLER

16 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-ING: %3,29

-ON Dijital: %3,29

 

3
ihtiyaç kredisi

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,49

-Getir Finans: %3,49

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

 

4
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,79

-Aylık taksit: 26 bin 65 TL

-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL

-Kredi tahsis tutarı: Bin 250 TL

5
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

NE OLMUŞTU?

Piyasalarda şubat ayının en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkan “TCMB 1. Enflasyon Raporu” geçen hafta açıklandı.

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu için daha önce %13-%19 olan enflasyon tahmin aralığını, %15-%21 bandına yükseltti. Bu karar, ocak ayında %4,84 olarak gerçekleşen ve beklentileri aşan aylık TÜFE’nin ardından geldi.

6
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası tarafından verilen mesajlarda;

 

-Politika faizine ilişkin atılacak adımlara karar verilirken, enflasyonun ana eğilimine ve beklentilere bakıldığı,

-Faiz adımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği,

7
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

ŞUBAT BEKLENTİLERİ 

-Şubat ayında da öncü verilere göre gıda kaynaklı bir enflasyonun söz konusu olduğu ve bu etki ile manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceği,

-Normal şartlar altında ise enflasyonda ana eğilimin mart ayından itibaren (aylık TÜFE’nin yüzde 1’inde altında gerçekleştiği) kasım-aralık seviyelerine yaklaşabileceği,

 

-Önceki kararlarda olduğu gibi bundan sonra da veri odaklı gidileceği ve enflasyon görünümü açısından ana eğilim göstergelerinin yakından izlendiği vurguları öne çıktı.

 

 

8
İhtiyaç kredisi dibi gördü! 250 bin TL'nin aylık geri ödemesi belli oldu

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİ 

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın "Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz." ifadeleri de dikkat çekti.

Bu ifadeler piyasada, “mart ayında ölçülü bir faiz indirimi” olabileceği beklentilerinin öne çıkmasını sağladı.

9
ihtiyaç kredisi

İHTİYAÇ KREDİLERİ 

TCMB’nin gelecek dönemdeki faiz adımları, krediler cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bir süredir sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ise kampanyalar kapsamında yeni düşüşler dikkat çekiyor. Geçen hafta başına kadar %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, bu hafta %2,79’a geriledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.