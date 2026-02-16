Altın günü düşüşle açtı! Gram altın ne kadar oldu? İşte 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de kendini gösterdi. Geçen haftayı yükselişle kapan altın bugün düşüşe geçti. ONS altın da yine 5 bin doların altına düştü. Yatırımcılar da altındaki son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 7.020,92
SATIŞ(TL) 7.021,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 11.852,00
SATIŞ(TL) 11.954,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 48.374,00
SATIŞ(TL) 49.109,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6.614,48
SATIŞ(TL)6.922,68
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.989,40
SATIŞ(USD) 4.990,02