Ankara'da köy kahvehanesine silahlı saldırı

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir köy kahvehanesinde korku dolu anlar yaşandı. Elinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir şahıs bağırmaya başladı. Bu sırada içerideki vatandaşlardan biri tüfeği almaya çalışınca arbede çıktı. Tüfek kazara patladı ancak olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kahvehanedekilerin müdahalesi üzerine saldırı girişiminde bulunan şahıs etkisiz hale getirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.