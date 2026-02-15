Uludağ'da kuyruğun ucu bucağı görünmedi

Kategoriler
Havayı güneşli görenler kar keyfi yaşamak için Bursa Uludağ'ın yolunu tuttu. Teleferikte oluşan 1 kilometrelik kuyruğu görenler hayrete düştü.
Zirvede yazdan kalma bir gün yaşamak isteyen günübirlikçiler, keyfin mutluluğu fazla sürmedi. Hava sıcaklığının 10 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, eğlendikten sonra aşağı inmek isteyen vatandaşlar, teleferiğe yöneldi. Ancak kuyruğun otellere kadar uzadığını görenler gözlerine inanamadı. Kuyruğa girenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta adım adım ilerledi.