Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihli toplantısında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikleri kabul etti. Karar, Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. İşte yeni düzenlemeden kritik detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 10:14

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), faturalandırmadan bağlantı bedeline kadar birçok alanda değişiklik içeren yeni düzenlemelerle piyasasında tüketici haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi.

Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

BAĞLANTI BEDELİNDE 6 TAKSİT

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı.

Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

FATURA TUTARI VE SON ÖDEME TARİHİ KISA MESAJLA BİLDİRİLECEK

Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı. Böylece tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca, tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkanı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ile sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkan tanındı. Düzenlemeyle kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan değişikliklerle, dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi de hedefleniyor.

Ayrıca, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.

İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıca afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik mevzuat dayanağı oluşturuldu.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında temel önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı
Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede
ETİKETLER
#doğal gaz
#epdk
#fatura
#tüketici hakları
#Bağlantı Bedeli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.