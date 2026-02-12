Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Şikayetvar'ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

Tüketici geri bildirim ve çözüm platformu Şikayetvar, 2025 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl, platforma toplam 2 milyon 868 bin 914 şikâyet ulaşırken, yıl boyunca gelen şikayetlere toplam 436 bin 342 yorum yazıldı. Verilere göre en çok şikâyet; e-ticaret, finans ve iletişim sektörüne gelirken Türk Telekom, Garanti BBVA ve Akbank en çok merak edilen markalar oldu. Ayrıca, dolandırıcılık ve sanal bahis en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede
Aylık yaklaşık 20 milyonu aşan bir ziyaret hacmine sahip olan platformda, bir yılda 533 bin 117 şikâyet çözüme kavuştu. Platforma kayıtlı olan marka sayısıysa 2025’te 33 bin 500’e yaklaştı.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARETTE

Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre sektörü 365 bin 395 sayısıyla tüketicilerin en çok çözüm beklediği sektör oldu. 2. sırada 312 bin 396 şikayet sayısıyla sektörü olurken, iletişim sektörü 286 bin 811 sayısıyla 3. sırada yer aldı.

İnternet platformları (200 bin 880), şans oyunları ve bahis (163 bin 484), kargo ve nakliyat (141 bin 851), giyim (127 bin 258), beyaz eşya (116 bin 266), kamu (90 bin 394) ve ulaşım sektörü en çok şikayet edilen sektörler olarak sıralamada yerini aldı.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

E-TİCARETTE EN ÇOK ŞİKAYET “İPTAL–İADE–DEĞİŞİM” SÜREÇLERİNDE

E-ticaret sektöründe şikayetlerin odağında “iptal–iade–değişim” süreçleri yer aldı. Bu başlık, toplam şikâyetlerin yüzde 63’ünü oluştururken, fiyat–fatura–ödeme konuları yüzde 56 ile ikinci sıraya çıktı. Ürünlerin teslim edilmediğine dair şikayetler ise yüzde 34 oranıyla dikkat çekti. Ürün tarafında kalite, ayıplı ürün ve eksik/yanlış ürün bildirimleri öne çıkan diğer başlıklar arasında sıralandı.

BAHİS SİTELERİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Platformun aktardığı verilere göre bu yıl en çok şikayet edilen kategori, 155 bin 180 şikayetle Türkiye’nin gündeminden düşmeyen bahis siteleri oldu.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

EN ÇOK MERAK EDİLEN MARKA TÜRK TELEKOM

3 milyon 597 bin 926 ziyaretçi sayısıyla Türk Telekom 2025’in en çok merak edilen ve Şikayetvar’da en çok araştırılan marka olarak kaydedildi. Ortalama 2 milyon ziyaretçi sayısıyla Garanti BBVA ikinci sırada, 1 milyon 977 bin 49 ziyaretçi sayısıyla Akbank üçüncü sırada yerini aldı. Vodafone, Instagram, Eminevim, Trendyol ve Arçelik en çok merak edilen markalar olarak öne çıktı.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

DOLANDIRICILAR BOŞ DURMADI

Türkiye’nin 2025’te en çok konuştuğu konular arasında vakaları da yer aldı. Son bir yılda platforma konuyla ilgili toplam 40 bin 105 şikayet ulaştı. Çeşitli yollarla kullanıcıları ağlarına düşüren dolandırıcıların kullandıkları yollar platforma yansıdı. 2025’te “dolandırıcılık” alanında dava / icra SMS dolandırıcılığı yöntemi bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 162’lik artışla 11 bin 368 sayısını gördü. Sahte bahis sitelerinde yıllık şikayet artışı yüzde 67 oranında gözlemlendi ve şikayet sayısı 5 bin 868’e ulaştı. Evde paketleme dolandırıcılığı, sahte web sitesi dolandırıcılığı, Instagram dolandırıcılığı, kripto para yatırım dolandırıcılığı öne çıkan diğer yöntemler oldu.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

"HARCAMA PİŞMANLIĞI" SIKÇA YAŞANDI

Hemen hemen tüm büyüyen kategorilerde (giyim, e-ticaret, hobiler vb) "iptal / iade / değişim" ve "fiyat / fatura / hesap / ödeme" konuları ilk iki sırada yer alıyor. Böylesi bir ortamda yapılan her harcama, tüketicinin bütçesinde büyük bir delik açıyor. Bu da "satın alma sonrası pişmanlık" veya "beklentinin karşılanmaması" durumunda iade sürecini bir "hak arama savaşına" dönüştürüyor.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

BEYAZ EŞYA YENİ TREND "YENİSİNİ ALAMIYORUZ, ESKİYİ YAŞATMALIYIZ"

Verilere göre 2025 yılında beyaz eşya kategorisinde şikayetler yüzde 3.7’lik hafif bir düşüş yaşadı. Bu düşüş aslında bir "satın alma daralması”na işaret ediyor. Beyaz eşya fiyatlarındaki fahiş artışlar, tüketicinin "bozulana kadar kullan" moduna geçmesine neden oldu. Sektörün en büyük şikayet konuları "arıza-çalışmama" ve "servis" olarak öne çıktı. İnsanlar yeni bir buzdolabı almak yerine mevcut olanı tamir ettirmeye çalışıyor ve bu süreçteki yetersiz/yavaş servis hizmetleri en büyük gerginlik kaynağı olarak gözlemleniyor. Öte yandan elektrik zamları sonrası beyaz eşyaların "ne kadar yaktığı" konusu, ilk kez bu kadar üst sıralarda bir şikayet konusu haline geldi.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

FATURALAR ŞOK ETTİ

Yüzde 3,5'lik artışla iletişim sektörü 2025'in en hareketli sektörlerinden biri olarak öne çıktı. Fiyat ve fatura konulu 82 bin şikayetle operatörlerin enflasyon güncellemesi altında yaptığı zamlar, tüketicinin en çok ses çıkardığı başlık oldu. Kullanıcılar "bir sonraki faturam ne olacak?" endişesiyle web sitelerini ve taahhüt yenileme süreçlerini (63 bin şikayet) didik didik etti. Verilere göre sektör artık "hizmet kalitesi"nden ziyade "fiyat adaleti" üzerinden eleştirilerin odağında yer aldı.

Şikayetvar’ın 2025 verileri açıklandı! Dolandırıcılık ve bahis patladı, fatura şokları zirvede

2025’TE TOKİ ŞİKAYETLERİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 495’E YÜKSELDİ

2025 yılında en çok konuştuğumuz konulardan biri de TOKİ oldu. 439 bin 239 ziyaretçi sayısıyla kasım, aramaların zirve yaptığı ay olarak kaydedildi. Öte yandan bir önceki ay ile kıyaslandığında kasımda ziyaret oran artışı yüzde 639 olarak kaydedildi. Yine aynı dönemde şikayetler bir önceki aya göre yüzde 495’e yükseldi.

TGRT Haber
