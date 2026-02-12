Menü Kapat
Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Şubat 12, 2026 11:51
Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Elektrikli araç yatırımlarında ciddi zarar yazan Honda, stratejisini masaya yatırdı. GM ortaklığı bitiyor, rota hibrit modellere çevriliyor.

Elektrikli araç yarışında gaza fazla basan markalardan biri de Honda oldu. Ancak işin faturası ağır geldi. Japon üretici, elektrikli araç yatırımlarına bağlı olarak milyarlarca dolarlık değer düşüklüğü yazdı. Üst üste gelen operasyonel zararların ardından şirket, stratejik bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.

Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

1,7 MİLYAR DOLARLIK AĞIR FATURA

Honda, 31 Aralık’ta sona eren dokuz aylık dönemde elektrikli araç atağı nedeniyle 267,1 milyar yen, yani yaklaşık 1,71 milyar dolar tutarında değer düşüklüğü ve gider açıkladı. Bu rakam, Ford’un elektrikli araç kaynaklı zararları kadar yüksek olmasa da Honda cephesinde alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

Şirket, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 166,4 milyar yen (yaklaşık 1,07 milyar dolar) faaliyet zararı bildirdi. Böylece Honda, üst üste dördüncü çeyrekte de operasyonel zarar açıklamış oldu.

Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Sektör kaynaklarına göre yıl sonu itibarıyla elektrikli araç yatırımlarının toplam mali etkisi 700 milyar yene, yani yaklaşık 4,48 milyar dolara ulaşabilir. Rakamın büyüklüğü, şirket içindeki strateji tartışmalarını da hızlandırmış görünüyor.

Honda İcra Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara da son finansal sonuçların ardından “stratejilerde temel bir gözden geçirme” gerektiğini açıkça dile getirdi. Yani şirket, artık elektrikli araç planlarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.

GM ORTAKLIĞI SONA ERİYOR

Zarar tablosunu ağırlaştıran bir diğer gelişme ise General Motors ile yürütülen elektrikli araç iş birliğinin sonlandırılması oldu. Acura ZDX ve Honda Prologue modellerinin beklentilerin altında kalan satış performansı bu kararda etkili oldu. Her iki model de GM’nin Ultium platformunu kullanıyordu.

Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Honda’nın GM’den satın aldığı araç adedini düşürdüğü ve bu kapsamda GM’e tazminat ödediği belirtiliyor. Bu adım, Honda’nın elektrikli araç tarafında daha bağımsız bir yol izlemek istediğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bir başka deyişle, Honda artık kendi yol haritasını çizmek istiyor.

2030 HEDEFİ REVİZE EDİLİYOR

Hatırlanacağı üzere Honda, 2024 yılında 2030’a kadar yıllık 2 milyon adet elektrikli araç satmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket, küresel elektrikli araç talebini olduğundan yüksek öngördüğünü kabul ediyor.

Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

ABD’deki yönetim değişikliği ve teşvik politikalarındaki farklılaşmalar da talep üzerinde belirleyici oldu. Küresel pazarın beklenenden daha yavaş büyümesi, planları doğrudan etkiledi.

Kaihara’ya göre Honda, “gelecekteki elektrikli araç stratejisini önemli ölçüde revize edecek” ve güncellenmiş yol haritasını yakında kamuoyuyla paylaşacak.

Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Öte yandan yeni elektrikli Acura RSX ile Honda 0 Series SUV modellerinin bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor. Yani Honda elektrikli araçtan tamamen vazgeçmiş değil. Ancak büyüme hızını biraz daha temkinli ayarlamak niyetinde.

HİBRİTLERE GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Stratejik dönüşümün merkezinde ise hibrit modeller var. Honda, hibrit satışlarını iki katına çıkararak yıllık 2,2 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor.

