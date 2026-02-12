Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

Kategoriler
Elektrikli araç yatırımlarında ciddi zarar yazan Honda, stratejisini masaya yatırdı. GM ortaklığı bitiyor, rota hibrit modellere çevriliyor.
Elektrikli araç yarışında gaza fazla basan markalardan biri de Honda oldu. Ancak işin faturası ağır geldi. Japon üretici, elektrikli araç yatırımlarına bağlı olarak milyarlarca dolarlık değer düşüklüğü yazdı. Üst üste gelen operasyonel zararların ardından şirket, stratejik bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.
Honda, 31 Aralık’ta sona eren dokuz aylık dönemde elektrikli araç atağı nedeniyle 267,1 milyar yen, yani yaklaşık 1,71 milyar dolar tutarında değer düşüklüğü ve gider açıkladı. Bu rakam, Ford’un elektrikli araç kaynaklı zararları kadar yüksek olmasa da Honda cephesinde alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.
Şirket, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 166,4 milyar yen (yaklaşık 1,07 milyar dolar) faaliyet zararı bildirdi. Böylece Honda, üst üste dördüncü çeyrekte de operasyonel zarar açıklamış oldu.
Sektör kaynaklarına göre yıl sonu itibarıyla elektrikli araç yatırımlarının toplam mali etkisi 700 milyar yene, yani yaklaşık 4,48 milyar dolara ulaşabilir. Rakamın büyüklüğü, şirket içindeki strateji tartışmalarını da hızlandırmış görünüyor.
Honda İcra Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara da son finansal sonuçların ardından “stratejilerde temel bir gözden geçirme” gerektiğini açıkça dile getirdi. Yani şirket, artık elektrikli araç planlarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.
Zarar tablosunu ağırlaştıran bir diğer gelişme ise General Motors ile yürütülen elektrikli araç iş birliğinin sonlandırılması oldu. Acura ZDX ve Honda Prologue modellerinin beklentilerin altında kalan satış performansı bu kararda etkili oldu. Her iki model de GM’nin Ultium platformunu kullanıyordu.
Honda’nın GM’den satın aldığı araç adedini düşürdüğü ve bu kapsamda GM’e tazminat ödediği belirtiliyor. Bu adım, Honda’nın elektrikli araç tarafında daha bağımsız bir yol izlemek istediğinin işareti olarak değerlendiriliyor.
Bir başka deyişle, Honda artık kendi yol haritasını çizmek istiyor.
Hatırlanacağı üzere Honda, 2024 yılında 2030’a kadar yıllık 2 milyon adet elektrikli araç satmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket, küresel elektrikli araç talebini olduğundan yüksek öngördüğünü kabul ediyor.
ABD’deki yönetim değişikliği ve teşvik politikalarındaki farklılaşmalar da talep üzerinde belirleyici oldu. Küresel pazarın beklenenden daha yavaş büyümesi, planları doğrudan etkiledi.
Kaihara’ya göre Honda, “gelecekteki elektrikli araç stratejisini önemli ölçüde revize edecek” ve güncellenmiş yol haritasını yakında kamuoyuyla paylaşacak.
Öte yandan yeni elektrikli Acura RSX ile Honda 0 Series SUV modellerinin bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor. Yani Honda elektrikli araçtan tamamen vazgeçmiş değil. Ancak büyüme hızını biraz daha temkinli ayarlamak niyetinde.
Stratejik dönüşümün merkezinde ise hibrit modeller var. Honda, hibrit satışlarını iki katına çıkararak yıllık 2,2 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor.