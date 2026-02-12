Milyar dolarlık fatura: Honda elektrikli araçta frene bastı

1,7 MİLYAR DOLARLIK AĞIR FATURA

Honda, 31 Aralık’ta sona eren dokuz aylık dönemde elektrikli araç atağı nedeniyle 267,1 milyar yen, yani yaklaşık 1,71 milyar dolar tutarında değer düşüklüğü ve gider açıkladı. Bu rakam, Ford’un elektrikli araç kaynaklı zararları kadar yüksek olmasa da Honda cephesinde alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

Şirket, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 166,4 milyar yen (yaklaşık 1,07 milyar dolar) faaliyet zararı bildirdi. Böylece Honda, üst üste dördüncü çeyrekte de operasyonel zarar açıklamış oldu.