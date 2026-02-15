Sevgililer Günü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı! Yaralılar var

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 14 Şubat programı düzenlenen Yalı Club’a gece saat 00.50 sıralarında gelen A.G. adlı şüpheli iş yerine silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı; silahının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yaralı Z.B.'nin ayağından, İ.M.A.'nın ise her iki ayağından vurulduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.