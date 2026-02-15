Samsun'da deprem oldu: AFAD verileri bildirdi

Samsun gece yarısı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2022784921471967605?s=20

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünğ 4,1 büyüklüğünde olarak duyurdu.