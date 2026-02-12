Şener Üşümezsoy İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı! 'Burası kritik bir hat'

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer almasından dolayı birçok bölgesinde diri fay hattı bulunan Türkiye'de sık sık korkutan depremler olmaya devam ediyor. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem 'Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı?' sorularını akıllara getirmişti. Yaşanan depremi nokta atışı işaret eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Yaptığı ezber bozan açıklamalarla dikkat çeken uzman isim Sözcü TV’de yaptığı açıklama ile İstanbul'da büyük bir deprem beklenmediğini bildirdi. Büyük deprem üretecek enerjinin olmadığını belirten Üşümezsoy, yaşanacak depremin en yüksek 6.0–6.5 büyüklüğünde olabileceğini kaydetti.

"BU HAT KRİTİK"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Adalar segmenti üzerinde durarak, bu hattın büyük bir deprem oluşturacak düzeyde enerji taşımadığını belirtti. Kamuoyunda yıllardır süregelen korkunun yersiz olduğunu savunan Üşümezsoy, "İstanbul’da deprem riski bitti. Adalar hattı ölü bir faydır ve bu gerçek herkes tarafından kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli stres birikiminin bulunmadığını savundu. Üşümezsoy, Silivri ile Kumburgaz arasındaki fayda deprem beklediğini açıkladı. Uzman isim "Silivri–Kumburgaz arasındaki yaklaşık 25 km’lik hat kritik" dedi.