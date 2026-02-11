Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

TOKİ deprem konutları ödeme planı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda deprem konutlarına ilişkin yeni ödeme modeli açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından TOKİ deprem konutları ödemeleri nasıl olacak, kaç taksit, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. açıklanan bilgilere göre 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit imkanı sunulacak. İşte TOKİ deprem konutları ödeme takvimi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 14:13

TOKİ deprem konutları ödemeleri nasıl olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. deprem 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından inşa edilen 455 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem konutlarının ödeme planlarını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devler karşılayacak. Peki TOKİ deprem konutları ödemeleri nasıl olacak, kaç taksit, ne kadar? İşte 2026 TOKİ deprem konutları ödeme takvimi...

HABERİN ÖZETİ

TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları ödemelerinin yüzde 65'ini devletin karşılayacağını, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz sabit taksitle yapılabileceğini ve peşin ödemelerde yüzde 74 indirim sunulduğunu açıkladı.
Devlet, konut ve iş yerlerinin arsa ile altyapı maliyetleri dahil toplam tutarının yüzde 65'ini karşılayacak.
Konut ödemeleri, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca faizsiz sabit taksitlerle yapılacak.
Peşin ödemelerde yüzde 74 indirim sağlanacak ve devlet bankalarından kredi kullanılabilecek.
3+1 konutlar için aylık taksit 8.750 TL, köy evleri için ise 8.100 TL olarak belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

TOKİ DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NASIL OLACAK 2026?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre daha önceki tüm afetlerde olduğu gibi konut ödemeleri sabit taksit ve faizsiz şekilde yapılacak. Afet konutlarında ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Peşin ödemelerde ise vatandaşlara yüzde 74 indirim kolaylığı yapılacak. Bir afet konutun taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, peşin satış tutarı ise 484 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca peşin ödemelerde devlet bankalarında kredi imkanı sunulacağı belirtildi.

TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

TOKİ DEPREM KONUTLARI KAÇ TAKSİT OLACAK?

TOKİ deprem konutları ödemelerinde 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Aylık sabit taksit tutarı ise 3+1 konutlar için 8 bin 750 TL olarak belirlendi. Köy evlerinde de aynı ödeme imkanlarının geçerli olacağı, aylık sabit tutarının ise 8 bin 100 TL olacağı belirtildi. Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olarak açıklandı.

TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

Bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın, sel gibi tüm afetlerde de 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla varan vade imkanları sunulmuştu. İzmir'de deprem sonrası afet konutlarının aylık taksitleri 1.600 TL, Elazığ'da 1060 TL taksitler belirlendi. Giresun'da ise sel felaketi sonrasında inşa edilen konutların taksitleri 1.400 TL olarak uygulanmıştı.

ETİKETLER
#Faizsiz Konut Kredisi
#Tokİ Ödeme Planı
#Tokİ Deprem Konutları
#Deprem Konutları Ödeme
#Afet Konutları Taksit
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.