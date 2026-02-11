TOKİ deprem konutları ödemeleri 2026 nasıl olacak? Deprem bölgesi afet konutları ödeme tutarları

Kategoriler
TOKİ deprem konutları ödemeleri nasıl olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. deprem 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından inşa edilen 455 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem konutlarının ödeme planlarını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devler karşılayacak. Peki TOKİ deprem konutları ödemeleri nasıl olacak, kaç taksit, ne kadar? İşte 2026 TOKİ deprem konutları ödeme takvimi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre daha önceki tüm afetlerde olduğu gibi konut ödemeleri sabit taksit ve faizsiz şekilde yapılacak. Afet konutlarında ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Peşin ödemelerde ise vatandaşlara yüzde 74 indirim kolaylığı yapılacak. Bir afet konutun taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, peşin satış tutarı ise 484 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca peşin ödemelerde devlet bankalarında kredi imkanı sunulacağı belirtildi.
TOKİ deprem konutları ödemelerinde 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Aylık sabit taksit tutarı ise 3+1 konutlar için 8 bin 750 TL olarak belirlendi. Köy evlerinde de aynı ödeme imkanlarının geçerli olacağı, aylık sabit tutarının ise 8 bin 100 TL olacağı belirtildi. Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olarak açıklandı.
Bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın, sel gibi tüm afetlerde de 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla varan vade imkanları sunulmuştu. İzmir'de deprem sonrası afet konutlarının aylık taksitleri 1.600 TL, Elazığ'da 1060 TL taksitler belirlendi. Giresun'da ise sel felaketi sonrasında inşa edilen konutların taksitleri 1.400 TL olarak uygulanmıştı.