İş makinesinin tek darbesi yetti! 5 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın, mahkeme sürecinin tamamlandı. Bina yapılan çalışmaların ardından iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci biten binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.