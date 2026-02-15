Koyun sürüsü çalındı! Hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Koyunlarına yem vermek için ahıra inen Hüseyin Tura isimli vatandaş, sürünün yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Tura, koyunlarının 4 kişi tarafından çalındığını görünce durumu polis ekiplerine ihbar etti. Ekipler şüphelileri ve koyunları bulmak için çalışmalara başlarken, hırsızlık anı kameralara böyle yansıdı.