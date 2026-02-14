CANLI! Trabzonspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar (Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11’ler)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışı kızışıyor. Galatasaray’ın Eyüpspor’u farklı geçtiği haftada hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor hata yapmak istemiyor. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ligde namağlup unvanını korurken ligde oynadığı son maçta Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni 3-1 geçmeyi başarmıştır. Ev sahibi ekip Onuachu, Oulai ve Muçi gibi yıldızlarla Fenerbahçe’yi devirmek istiyor. Karadeniz ekibinin rakibiyle puan farkı, haftaya girilirken 4 olurken bordo-mavililer, kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor. Trabzonspor Fenerbahçe derbisini şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe maçı dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Türkiye’nin yanı sıra Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi birçok ülkeden naklen canlı yayınlanacak. Papara Park’ta bugün saat 20.00’de başlayacak mücadele ülkemizde sadece beIN Sports hd 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin Türkiye’de başka bir resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS Süper Lig Üyelik paketi bulunması gerekiyor. Uydu alıcıları üzerinden beIN Sports üyeliği olanlar mücadeleyi canlı olarak izleyebilir. Alternatif olarak tablet, bilgisayar, telefon gibi ağ bağlantısının olduğu aygıtlar üzerinden de Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izlenebilir. İnternet bağlantısıyla maçı takip etmek isteyenler ise TOD TV’ye üye olmalıdır.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu. Türkiye’de mücadele sadece beIN Sports ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dünyada ise dev derbiyi yayınlayacak resmi yayıncı kuruluşlar belli oldu. Mücadele Almanya, İngiltere, Amerika, Portekiz, Arnavutluk, Fransa gibi ülkelerden canlı ve şifresiz yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar şu şekilde;

beIN Connect Canada, beIN Connect France, beIN Connect USA, Disney+Argentina, Disney+Brazil, Disney+ Mexico, FuboTV Canada, FuboTV USA, Sport+ Qazaqstan

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de dev derbi mücadelesinde başlangıç düdüğü bugün (14 Şubat) saat 20.00’de çalacak. Türkiye’de mücadele beIN Sports 1 ekranlarından HD ve naklen canlı yayınlanacak. Trabzonspor’un sahası Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görev yapacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLK 11’LER

Mücadelenin ilk 11’leri karşılaşmaya 1 saat kala belli olacak. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri şu şekilde;

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.