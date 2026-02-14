Altın yatırımcısı 14- 28 Şubat arasında aman dikkat! Ekonomist Tuna Kaya'dan bomba tahmin

14–28 Şubat arası aman dikkat!

14 Şubat itibarıyla Çin’de tatilin başlayacağını ve 28 Şubat’ta Fener Festivali ile sona ereceğini hatırlatan Kaya, bu süreçte Çin’deki emtia ve altın borsalarının kapalı olacağını belirtti. İşlemlerin ağırlıklı olarak Londra ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli piyasalarda, özellikle Comex tarafında yoğunlaşacağını ifade eden Kaya, "Özellikle Londra ve Amerika tarafı altın ve gümüş üzerinde volatil hareketler oluşturabilir. Sert düşüşler de görebiliriz. Bu açıdan kısa dönem altın ve gümüş alanlar ve tutanlar dikkatli olsunlar. Özellikle 14 Şubat ile 28 Şubat tarihinde altın ve gümüş tarafına dikkat ediyoruz" dedi.

