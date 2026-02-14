Menü Kapat
Altın yatırımcısı 14- 28 Şubat arasında aman dikkat! Ekonomist Tuna Kaya'dan bomba tahmin

Şubat 14, 2026 17:35
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları konusunda yeni bir manipülasyon operasyonu yapılacağının sinyalini veren Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Kaya, özellikle Çin’de başlayacak tatil sürecinin emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.
 

2
FAİZ İNDİRİM SÜRECİ HIZLANIYOR

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ HIZLANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında geldiğini vurgulayan Kaya, bunun piyasalara olumlu yansıdığını söyledi. Kaya, "Enflasyonun düşmesi Fed’in faiz indirim sürecini ve miktarını artıracak. Bu da piyasalara yeni para girişi anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.
 

3
enflasyonun beklentiden düşük gelmesi

Kaya’ya göre enflasyonun beklentiden düşük gelmesi, faiz indirim sayısının artabileceği ve sürecin hızlanabileceği anlamına geliyor. Bu senaryoda dolar endeksinin zayıflaması, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesi ve hisse senetlerinde genel bir yükseliş bekleniyor.
 

4
Fed’in faiz indirimi

"Düşen enflasyon Fed’in faiz indirimini hızlandırır. Dolar endeksini zayıflatır ve düşen faizler ile düşen dolar gelişmekte olan ülkelere likidite akışı sağlar" diyen Kaya, bu ortamın altın ve gümüş gibi değerli metaller için de destekleyici olduğunu söyledi.
 

5
altın emtia

ALTINA GİRİŞLER DEVAM EDECEK

Emtia tarafında yükselişin sürdüğünü belirten Kaya, altının 5.600 dolar seviyesine kadar çıktığını hatırlattı. Küresel para arzındaki artışa dikkat çeken Kaya, "Küresel para arzı artıyor ve altın sınırlı. Bu ölçekte altına yönelik girişler önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.
 

6
altın teknik seviyeleri

Ons altının güçlü istihdam verisi sonrası 5.000 dolar seviyelerinden 4.900 dolara kadar geri çekildiğini belirten Kaya, teknik seviyeleri şöyle sıraladı:

5.000 doların üzerinde 5.100–5.150 bandı önemli.

4.900 dolar ilk destek.

4.800 dolar ikinci destek.

4.600 dolar ana destek.
 

7
altın fiyatları

Kaya, "Altın gelirse tekrar 4.600 dolarlı seviyelerde yeni ekleme yapabiliriz. Yukarıda 5.150’nin aşılması ve buranın üzerindeki haftalık kapanış, altında yeni bir rekor getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

 

8
altın

Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Kaya, kısa vadede ise dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti.

 

9
gümüş

Gümüş tarafında volatilitenin sürdüğünü belirten Kaya, kısa vadede düşüş trendinin genel anlamda devam ettiğini söyledi.
 

10
gümüş

Kaya, "Gümüş tekrar 86 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa bir önceki tepeyi açtığı için önü açılabilir dedi. Ayrıca orta vadede ise 100 dolar bandının üzerine çıkılması halinde 121 dolar zirvesinin aşılabileceğini ve 150 dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini ekledi.
 

11
14–28 Şubat arası aman dikkat!

14–28 Şubat arası aman dikkat!

14 Şubat itibarıyla Çin’de tatilin başlayacağını ve 28 Şubat’ta Fener Festivali ile sona ereceğini hatırlatan Kaya, bu süreçte Çin’deki emtia ve altın borsalarının kapalı olacağını belirtti. İşlemlerin ağırlıklı olarak Londra ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli piyasalarda, özellikle Comex tarafında yoğunlaşacağını ifade eden Kaya, "Özellikle Londra ve Amerika tarafı altın ve gümüş üzerinde volatil hareketler oluşturabilir. Sert düşüşler de görebiliriz. Bu açıdan kısa dönem altın ve gümüş alanlar ve tutanlar dikkatli olsunlar. Özellikle 14 Şubat ile 28 Şubat tarihinde altın ve gümüş tarafına dikkat ediyoruz" dedi.
 

12
Borsada 15.000 hedefi

Borsada 15.000 hedefi

Borsa tarafında da değerlendirmelerde bulunan Kaya, 14.000 seviyesinin üzerindeki kalıcılığın 15.000 seviyesini gündeme taşıyacağını söyledi.

 

13
borsa

Aşağıda 13.400 seviyesinin destek olduğunu belirten Kaya, olası geri çekilmelerde 13.000’li seviyelerin ekleme fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. "Artık hedef 15.000 seviyesi" diyen Kaya, genel görünümün pozitif olduğunu kaydetti.
 

14
Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasaların toparlandığını belirten Kaya, "Hafta sonu herhangi bir yol kazası olmazsa, Trump tarafında yine İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilim yaşanmazsa, önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren piyasalarda pozitif seyrin devam etmesini beklerim" ifadelerini kullandı.

 

