Küba’daki petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

Petrol ile başı dertte olan 'da korkunç bir meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Havana'da yer alan ve ülkenni en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez'deki bir depoda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rafineriden yükselen dumanlar kilometrelerce uzakta görüldü.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının yapılan müdahale sonunda söndürüldüğünü ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yangının çevreye yayılmadığı ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nico Lopez Rafinerisi normal işleyişine devam etmektedir" denildi.

