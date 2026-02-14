Menü Kapat
Ekonomi
Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Çocuk yardımı ve annelik desteği de verilecek

Ev kadınlarına emeklilik yolunu açacak düzenleme için harekete geçildi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şentürk, geliri olmayan en kadınlarının sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından ödenmesi için Meclis Başkanlığına kanun teklifi sundu. Buna göre; annelik desteğinin yanı sıra çocuk başına aylık 5 bin TL ödeme yapılması da teklif edildi.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi, ev kadınlarına devlet destekli sigorta önerisinde bulundu. Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, herhangi bir geliri bulunmayan en kadınlarına maddi destek ve kreş desteğini de içeren hizmetler için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Teklifinin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel yolunun kadınların hem aile içinde hem de toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesinden geçtiğine dikkat çekildi.

Teklif ile çocuk yardımı tutarlarının artırılması ve ‘annelik desteği’ başlığı altında bir düzenleme de yer alıyor.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Çocuk yardımı ve annelik desteği de verilecek

ÇOCUK BAŞINA AYLIK 5 BİN TL

Türk vatandaşı olan annelere çocukları 18 yaşını doldurana kadar aylık her bir çocuk için net asgari ücret tutarının dörtte biri tutarında destek ödemesi yapılması talep ediliyor.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Çocuk yardımı ve annelik desteği de verilecek

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİNİN YARISI DEVLETTEN

Teklifte, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunluğu getirilmesinin yanı sıra, ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocukların buralardan ücretsiz faydalanacağına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Ev kadınlarına emeklilik imkanı: Çocuk yardımı ve annelik desteği de verilecek

Bu iş yerlerinde çocuk başına düşen bakımevi masrafının yarısının devlet tarafından karşılanacağı, çocuk bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerce ebeveynlere bakımevi desteği verilmesi öngörülüyor.

#mhp
#ev kadınları
#Çocuk Yardımı
#Devlet Destekli Sigorta
#Annelik Desteği
#Ekonomi
