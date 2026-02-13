Kanada'da inişi sırasında pistten çıkan uçak kara saplandı! Yolcular saatlerce mahsur kaldı

Kategoriler
Kanada'nın Toronto şehrinden 59'u yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere 64 kişi taşıyan Porter Airlines'a ait Embraer E195-E2 tipi yolcu uçağı, Halifax Stanfield Havalimanı'na iniş yaptığı sırada karla kaplı pistte kaydı.
Uçak pistten çıkarak kara saplandı. Yolcular 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından tahliye edilebilirken, yaralanan olmadı. Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu uçakta hasar meydana gelmediği, olayla ilgili inceleme yapılacağını duyurdu.