Altın ve gümüşe bu tarihte vuracaklar! Tuna Kaya tam gününü açıkladı

Şubat 12, 2026 17:33
1
Altın ve gümüş

Altın ve gümüş için çok kritik tarihler yaklaştı. Yatırımcıların büyük merakla beklediği fiyatlar konusunda açıklanan veriler etkili oluyor. Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yayımladığı değerlendirmede ABD’den gelen son verilerin piyasalarda yön arayışını artırdığını söyledi. Kaya, perakende satış verisinin beklentilerin altında kalmasının ilk etapta piyasaları olumlu etkilediğini belirtti. Aynı zamanda altın ve gümüş için en kritik tarihi belirtti. İşte detaylar...

2
Fed’in faiz indirim süreci

“Amerika’da perakende satış verisi beklenti olan yüzde 0,4’ün oldukça altında geldi. Bu durum ABD ekonomisinin soğuduğuna işaret ettiği için piyasalar tarafından olumlu karşılandı” diyen Kaya, zayıf verilerin Fed’in faiz indirim sürecini hızlandırabileceği beklentisini doğurduğunu ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte ABD borsaları ile altın ve gümüşte yükseliş görüldüğünü aktardı.
 

3
tarım dışı istihdam verisi

Ancak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Kaya, “Beklentiler 66-70 bin civarındayken açıklanan veri bunun neredeyse iki katı oldu. İstihdamın güçlenmesi Fed’in faiz indirimlerini azaltabileceği anlamına geliyor” dedi.
 

4
işsizlik oranı

Fed’in daha önce enflasyon yüzde 2 hedefine ulaşmadan faiz indirimine başladığını hatırlatan Kaya, bunun nedeninin zayıflayan istihdam olduğunu belirtti. Kaya, “İşsizlik oranı yüzde 4,6’dan kademeli olarak yüzde 4,3’e geriledi. Bu tablo devam ederse bu yılki faiz indirim sayısı ve miktarı azalabilir” ifadelerini kullandı.
 

5
Tahvil faizleri

Veri sonrası dolar endeksinin 96,50 seviyelerinden 97’nin üzerine çıktığını, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş görüldüğünü kaydeden Kaya, “Tahvil faizleri yükselirken fiyatlar düşer. Bu ters korelasyon nedeniyle tahvil piyasasında satış baskısı oluştu” dedi. Mart toplantısında faiz indirimi ihtimalinin düşük olduğunu belirten Kaya, haziran ayında 25 baz puanlık indirimin daha güçlü ihtimal olarak öne çıktığını söyledi.
 

6
ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altın tarafında Hindistan’daki ETF girişlerine dikkat çeken Kaya, “Hindistan hem nüfus büyüklüğü hem de altına olan kültürel ilgisi nedeniyle önemli bir talep kaynağı. Merkez bankaları da rezervlerine altın eklemeye devam ediyor” dedi. Buna karşın güçlü istihdam verisi sonrası altının 5.100 direncini aşamadığını belirten Kaya, “Kısa vadede 5.000 seviyesi kritik. Altında 4.900, 4.800 ve 4.600 destekleri izlenebilir” diye konuştu.
 

7
kalıcı bir kırılım

YATIRIMCI İÇİN HAYATİ ÖNERİ

Orta ve uzun vadede yükselen dip yapısının korunduğunu ifade eden Kaya, “4.664 altında kalıcı bir kırılım olmadığı sürece genel trend pozitif kabul edilebilir. Kısa vadeli al-sat yerine mevcut pozisyonları koruma yaklaşımı daha sağlıklı” değerlendirmesinde bulundu.
 

8
Gümüşte uzun vadeli perspektif

Gümüşte uzun vadeli perspektifin dikkat çekici olduğunu söyleyen Kaya, “1970’lerde 100 dolarla çok daha fazla gümüş alınabilirken bugün aynı miktarla yalnızca 1 ons alınabiliyor” dedi. Türkiye’nin ocak ayında 273 ton gümüş aldığını belirten Kaya, teknik olarak 83 seviyesinin üzerinin önemli olduğunu, 91 ve özellikle 95,8 doların kritik dirençler olduğunu ifade etti. “Bu bölgenin aşılması halinde 120 dolar ve üzeri konuşulabilir” dedi.

 

9
DESTEK SEVİYESİ

BU TARİHLERE ÇOK DİKKAT!

Destek seviyeleri için 75, 70 ve ana destek olarak 60 seviyelerine işaret eden Kaya, “75’in altı kademeli alım için değerlendirilebilir” dedi. Çin’de 15-23 Şubat tarihleri arasındaki tatil nedeniyle Şangay Borsası’nın kapalı olmasının volatiliteyi artırabileceğini de ekledi.

 

10
gram altın

Serbest piyasada gram altının 7.373 alış, 7.374 satış civarında işlem gördüğünü aktaran Kaya, fiziki gümüşte alış-satış makasının yüksek olması nedeniyle al-sat işlemlerinin dezavantajlı olabileceğini söyledi.
 

11
Kripto para piyasası

Kripto para piyasasında ise zayıf görünümün sürdüğünü belirten Kaya, “Total piyasa değeri kanal desteğini kırdı. Geçmişte benzer kırılımlarda yüzde 60’ın üzerinde düşüşler yaşandı” dedi. Bitcoin’in 74.000 seviyesini aşamadığını ve 72.000’den geri döndüğünü belirten Kaya, 60.000 seviyesinin kritik destek olduğunu, bu seviyenin altında 50.000-47.000 bandının gündeme gelebileceğini söyledi. Ethereum için ise 2.200 seviyesinin aşılamadığını, 2.100 altında zayıf görünümün sürdüğünü, 1.750’nin ara destek, 1.400’ün ana risk bölgesi olduğunu ifade etti.
 

12
Yıllık enflasyon beklentisi

Haftanın en kritik verisinin ABD enflasyonu olacağını vurgulayan Kaya, “Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,5. Bunun altında bir veri piyasalar için pozitif, yüzde 2,7 ve üzeri ise negatif algılanabilir” dedi.
 

13
Altın ve gümüş

Kaya, değerlendirmesini “Güçlü istihdam verisi faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Altın ve gümüşte orta-uzun vadeli pozitif görünüm sürse de kısa vadede dalgalanma yüksek. Kripto tarafında temkinli olmak gerekiyor” sözleriyle tamamladı.

