Altın ve gümüşe bu tarihte vuracaklar! Tuna Kaya tam gününü açıkladı

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altın tarafında Hindistan’daki ETF girişlerine dikkat çeken Kaya, “Hindistan hem nüfus büyüklüğü hem de altına olan kültürel ilgisi nedeniyle önemli bir talep kaynağı. Merkez bankaları da rezervlerine altın eklemeye devam ediyor” dedi. Buna karşın güçlü istihdam verisi sonrası altının 5.100 direncini aşamadığını belirten Kaya, “Kısa vadede 5.000 seviyesi kritik. Altında 4.900, 4.800 ve 4.600 destekleri izlenebilir” diye konuştu.

