Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları kura çekiminin başlamasının ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Kocaeli kura çekimi 4.800 konutun inşa edileceği İzmit, Başiskele ve Kartepe bölgelerini kapsayan merkez ilçesinde başladı. TOKİ Kocaeli kura çekimi sırayla Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde devam edecek. TOKİ Kocaeli kura çekiminin sona ermesinin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi PDF formatında yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca TOKİ Kocaeli kura sonuçlarını sorgulama ekranı aracılığıyla da öğrenebilecekler. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 12:13

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından erişime açılacak. TOKİ Kocaeli kura çekimi bugün saat 10.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından Kocaeli merkezde (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4.800, Çayırova'da 500, Derince'de 90, Dilovası'nda 1.750, Gebze'de 2.000, Körfez ilçesinde ise 1.200 tane inşa edilecek olan konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar hak sahibi durumlarını kontrol edebilecek. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
TOKİ Kocaeli konut kura çekimi 13 Şubat'ta gerçekleştirildi ve 10.340 konutun hak sahipleri belirlenirken, sonuçlar çekilişin ardından TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ Kocaeli konut kura çekimi 13 Şubat'ta yapıldı.
Kocaeli genelinde toplam 10.340 konutun hak sahipleri belirlendi.
Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Konut teslimlerinin Mart 2027'de başlaması bekleniyor.
Kocaeli'deki konutlar için 132.356 geçerli başvuru yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 GÖRÜNTÜLEME EKRANI

TOKİ Kocaeli kura çekimleri isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif olacak. Bütün ilçelerde inşa edilecek olan evlerin hak sahiplerinin belli olmasıyla birlikte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi PDF formatında ilçe ilçe yayınlanacak. Vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesinin kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde yayımlanması bekleniyor. Genel olarak TOKİ tarafından kura sonuçlarının isim listeleri 2 saat içerisinde sisteme giriliyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli kura sonuçlarını vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulayabilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde bulunan kura sonuç ekranı aracılığıyla vatandaşlat hak sahipliği durumlarını sadece T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Ancak kura sonuçlarının sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabilir. TOKİ Kocaeli kura sonuçlarının gün içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşlar tarafından sorgulanabilmesi bekleniyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KOCAELİ KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların ilk teslim tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Kocaeli konutlarının da bu tarihlerde teslimatına başlanılması bekleniyor.

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE KOCAELİ'DE BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine açıklanan bilgilere göre Kocaeli'de 132 bin 356 geçerli başvuru yapıldı. Başvuruların 68 bin 912'si merkez ilçesini kapsayan Başiskele, İzmit ve Kartepe bölgelerinde gerçekleştirildi. TOKİ Kocaeli ilçelere göre konut dağılımı ve başvuru sayıları ise şöyle:

Kocaeli Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) | 4.800 Konut | 68.912 Başvuru

Kocaeli Çayırova | 500 Konut | 11.180 Başvuru

Kocaeli Derince | 90 Konut | 8.841 Başvuru

Kocaeli Dilovası | 1.750 Konut | 4.045 Başvuru

Kocaeli Gebze | 2.000 Konut | 29.767 Başvuru

Kocaeli Körfez | 1.200 Konut | 9.611 Başvuru

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir, Osmaniye, Tekirdağ ve Çorum illerimizin kura çekim tarihleri duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre kura takvimleri şöyle:

13 ŞUBAT - Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli

16 ŞUBAT - Eskişehir

23 ŞUBAT - Çorum

27 ŞUBAT - Osmaniye

ETİKETLER
#Tokİ Sosyal Konut
#Tokİ Kocaeli Kura Sonuçları
#Konut Hak Sahipliği
#Kura Sonuçları Sorgulama
#Kura Çekimi Takvimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.