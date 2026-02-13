TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından erişime açılacak. TOKİ Kocaeli kura çekimi bugün saat 10.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından Kocaeli merkezde (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4.800, Çayırova'da 500, Derince'de 90, Dilovası'nda 1.750, Gebze'de 2.000, Körfez ilçesinde ise 1.200 tane inşa edilecek olan konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar hak sahibi durumlarını kontrol edebilecek. Peki TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı 2026 (asil/yedek)! TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? TOKİ Kocaeli konut kura çekimi 13 Şubat'ta gerçekleştirildi ve 10.340 konutun hak sahipleri belirlenirken, sonuçlar çekilişin ardından TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ Kocaeli konut kura çekimi 13 Şubat'ta yapıldı. Kocaeli genelinde toplam 10.340 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Konut teslimlerinin Mart 2027'de başlaması bekleniyor. Kocaeli'deki konutlar için 132.356 geçerli başvuru yapıldı.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 GÖRÜNTÜLEME EKRANI

TOKİ Kocaeli kura çekimleri isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif olacak. Bütün ilçelerde inşa edilecek olan evlerin hak sahiplerinin belli olmasıyla birlikte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi PDF formatında ilçe ilçe yayınlanacak. Vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesinin kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde yayımlanması bekleniyor. Genel olarak TOKİ tarafından kura sonuçlarının isim listeleri 2 saat içerisinde sisteme giriliyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli kura sonuçlarını vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulayabilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde bulunan kura sonuç ekranı aracılığıyla vatandaşlat hak sahipliği durumlarını sadece T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Ancak kura sonuçlarının sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabilir. TOKİ Kocaeli kura sonuçlarının gün içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşlar tarafından sorgulanabilmesi bekleniyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KOCAELİ KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların ilk teslim tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Kocaeli konutlarının da bu tarihlerde teslimatına başlanılması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE KOCAELİ'DE BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine açıklanan bilgilere göre Kocaeli'de 132 bin 356 geçerli başvuru yapıldı. Başvuruların 68 bin 912'si merkez ilçesini kapsayan Başiskele, İzmit ve Kartepe bölgelerinde gerçekleştirildi. TOKİ Kocaeli ilçelere göre konut dağılımı ve başvuru sayıları ise şöyle:

Kocaeli Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) | 4.800 Konut | 68.912 Başvuru

Kocaeli Çayırova | 500 Konut | 11.180 Başvuru

Kocaeli Derince | 90 Konut | 8.841 Başvuru

Kocaeli Dilovası | 1.750 Konut | 4.045 Başvuru

Kocaeli Gebze | 2.000 Konut | 29.767 Başvuru

Kocaeli Körfez | 1.200 Konut | 9.611 Başvuru

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir, Osmaniye, Tekirdağ ve Çorum illerimizin kura çekim tarihleri duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre kura takvimleri şöyle:

13 ŞUBAT - Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli

16 ŞUBAT - Eskişehir

23 ŞUBAT - Çorum

27 ŞUBAT - Osmaniye