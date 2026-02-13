ABD'de güpegündüz soygun! Sokak ortasında silah zoruyla gasp ettiler

ABD'de yer alan Chicago şehrinn işlek Fulton Market Mahallesi'ndeki North Peoria Street'in 200 blok civarında bir adam, iki zanlının saldırısına uğradı.

Şüphelilerden biri silah zoruyla parasını almaya çalışırken, diğeri ise adamı darp etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırıya maruz kalan 49 yaşındaki adam üzerinde ne varsa vermek zorunda kalırken, şüpheliler bir SUV ile hızla olay yerinden kaçtı. Chicago polisi mağdurun tıbbi yardımı reddettiğini açıkladı.