Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

Aşka Sürgün, Avrupa Yakası, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Fatmagül’ün Suçu Ne? gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beren Saat, bu kez müzik çalışmasıyla gündemde. “CapitaliZoo” adlı İngilizce single, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte Beren Saat yeni şarkısı sözleri ve yorumlar…
Beren Saat, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “İstanbul İçin Son Çağrı” filminin ardından oyunculuğa ara verdi. Bu süreçte eşi Kenan Doğulu ile hazırladığı albüm çalışmalarını tamamlayan Saat, İngilizce olarak seslendirdiği “CapitaliZoo”yu dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının aranje bölümünde Kenan Doğulu’nun imzası yer aldı.
Yeni imajıyla kamera karşısına geçen Saat’in klibi kısa sürede yaklaşık 400 bin görüntüleme aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda farklı görüşler dile getirildi. Bazı kullanıcılar “Kimse dur demedi mi?” ve “Kulaklarımdan özür diliyorum” gibi ifadeler kullanırken, bazı dinleyiciler ise sanatçının tarzını ve görünümünü beğendiğini belirtti. 40 yaşındaki Beren Saat’in genç görünümüne dikkat çeken yorumlar da paylaşıldı.
Beren Saat CapitaliZoo şarkı sözleri İngilizce hali şöyledir:
I’m bold enough to know not to belong to you
Strong enough to pull my chosen roots
My inner child says I don’t wanna fit in
And she’s an honest, potential genius
Because we are wild creatures
Displayed in CapitaliZoo
Am I crazy or it’s an ancient code of behavior
You better bring the best of you
I can’t stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can’t stand CapitaliZoo
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I trust my intentions to stay benign
(Benign, benign)
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I feel limitless so you can’t deny
(Deny, deny, deny)
You better bring the best of you
I can’t stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can’t stand CapitaliZoo
You better bring the best
You better bring the best of you
(The best of you)
You better bring the best
You better bring the best of you
You want me to bring the best of you
You better bring the best
You better bring the best of you
(Zoo, zoo, zoo)
You better bring the best
You better bring the best of you
Beren Saat’in CapitaliZoo şarkısının Türkçe sözleri ise şöyledir:
Sana ait olmamayı bilecek kadar cesurum
Seçtiğim kökleri söküp çıkaracak kadar güçlüyüm
İçimdeki çocuk “uyum sağlamak istemiyorum” diyor
Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi
Çünkü biz vahşi yaratıklarız
CapitaliZoo’da sergilenen
Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?
En iyini ortaya koysan iyi olur
CapitaliZoo’ya tahammül edemem
En iyini ortaya koysan iyi olur
CapitaliZoo’ya tahammül edemem
Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Niyetlerimin iyi kalacağına güveniyorum
(İyi huylu, iyi huylu)
Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Sınırsız hissediyorum, o yüzden inkâr edemezsin
(İnkâr, inkâr, inkâr)
En iyini ortaya koysan iyi olur
CapitaliZoo’ya tahammül edemem
En iyini ortaya koysan iyi olur
CapitaliZoo’ya tahammül edemem
En iyini getirsen iyi olur
En iyini ortaya koysan iyi olur
(En iyini)
En iyini getirsen iyi olur
En iyini ortaya koysan iyi olur
Benim en iyini getirmemi istiyorsun
En iyini getirsen iyi olur
En iyini ortaya koysan iyi olur
(Zoo, zoo, zoo)
En iyini getirsen iyi olur
En iyini ortaya koysan iyi olur
CapitaliZoo ne demek?
CapitaliZoo kelimesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Capital İngilizcede başkent, sermaye ya da büyük harf anlamına gelirken, zoo ise hayvanat bahçesi anlamına gelir.