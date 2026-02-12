Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

Beren Saat CapitaliZoo sözleri, dinleyicilerin bir diğer ifadeyle araştırdığı Beren Saat Capitalize sözleri Türkçe anlamı ile merak uyandırdı. Beren Saat şarkı sözleri Türkçe İngilizce çeviri yapıldı. Bir süredir oyunculuğa ara veren Beren Saat, İngilizce single çalışması “CapitaliZoo” ile müzik dünyasına adım attı. Eşi Kenan Doğulu’nun aranje imzası taşıyan şarkı, dijital platformlarda yayımlanmasının ardından kısa sürede yaklaşık 400 bin görüntülemeye ulaştı. Yeni imajı ve klibiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Saat, takipçilerini ikiye böldü. Kimileri sesi ve tarzını beğendiğini dile getirirken, kimileri ise eleştirel yorumlarda bulundu. CapitaliZoo veya Capital Zoo ne demek? İşte Beren Saat CapitaliZoo şarkı sözleri Türkçe ve İngilizce hali…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 18:16

Aşka Sürgün, Avrupa Yakası, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Fatmagül’ün Suçu Ne? gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan , bu kez çalışmasıyla gündemde. “CapitaliZoo” adlı İngilizce single, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte Beren Saat yeni şarkısı sözleri ve yorumlar…

BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ

Beren Saat, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “İstanbul İçin Son Çağrı” filminin ardından oyunculuğa ara verdi. Bu süreçte eşi ile hazırladığı albüm çalışmalarını tamamlayan Saat, İngilizce olarak seslendirdiği “CapitaliZoo”yu dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının aranje bölümünde Kenan Doğulu’nun imzası yer aldı.

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

Yeni imajıyla kamera karşısına geçen Saat’in klibi kısa sürede yaklaşık 400 bin görüntüleme aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda farklı görüşler dile getirildi. Bazı kullanıcılar “Kimse dur demedi mi?” ve “Kulaklarımdan özür diliyorum” gibi ifadeler kullanırken, bazı dinleyiciler ise sanatçının tarzını ve görünümünü beğendiğini belirtti. 40 yaşındaki Beren Saat’in genç görünümüne dikkat çeken yorumlar da paylaşıldı.

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

Beren Saat CapitaliZoo şarkı sözleri İngilizce hali şöyledir:

I’m bold enough to know not to belong to you

Strong enough to pull my chosen roots

My inner child says I don’t wanna fit in

And she’s an honest, potential genius

Because we are wild creatures

Displayed in CapitaliZoo

Am I crazy or it’s an ancient code of behavior

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I trust my intentions to stay benign

(Benign, benign)

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I feel limitless so you can’t deny

(Deny, deny, deny)

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can’t stand CapitaliZoo

You better bring the best

You better bring the best of you

(The best of you)

You better bring the best

You better bring the best of you

You want me to bring the best of you

You better bring the best

You better bring the best of you

(Zoo, zoo, zoo)

You better bring the best

You better bring the best of you

BEREN SAAT CAPİTALİZOO TÜRKÇE SÖZLERİ

Beren Saat’in CapitaliZoo şarkısının Türkçe sözleri ise şöyledir:

Sana ait olmamayı bilecek kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp çıkaracak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk “uyum sağlamak istemiyorum” diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo’da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin iyi kalacağına güveniyorum

(İyi huylu, iyi huylu)

Son zamanlarda kendimi bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, o yüzden inkâr edemezsin

(İnkâr, inkâr, inkâr)

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini ortaya koysan iyi olur

CapitaliZoo’ya tahammül edemem

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(En iyini)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

Benim en iyini getirmemi istiyorsun

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

(Zoo, zoo, zoo)

En iyini getirsen iyi olur

En iyini ortaya koysan iyi olur

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe sözleri! Capital Zoo ne demek?

CapitaliZoo ne demek?

CapitaliZoo kelimesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Capital İngilizcede başkent, sermaye ya da büyük harf anlamına gelirken, zoo ise hayvanat bahçesi anlamına gelir.

ETİKETLER
#Magazin
#müzik
#beren saat
#kenan doğulu
#Yeni Şarkı
#Capitalizoo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.