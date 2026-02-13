Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji illeri tek tek duyurdu: 3 gün için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Şubat Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda sağanak yağış beklenirken; yüksek kesimlerde kar, kıyı bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Akdeniz ve Güney Ege hattında yağışların "şiddetli" olacağı tahmin edilirken, Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Özetle

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı alarmı verildi.

13 ŞUBAT CUMA:

Bayburt, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde şiddetli kar yağışı bekleniyor.

14 ŞUBAT CUMARTESİ:

Bayburt, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde şiddetli kar yağışı ve sağanak yağış bekleniyor.

17 ŞUBAT SALI:

Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

13 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C , 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C , 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C , 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C , 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR °C , 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C , 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

ADANA °C , 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C , 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C , 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C , 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli, Kayseri'nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) bekleniyor.

ANKARA °C , 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C , 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C , 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C , 9°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

BOLU °C , 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C , 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C , 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C , 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km /saat üzeri esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C , 16°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C , 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla Güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C , 2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C , 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C , 9°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla güneyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C , 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C , 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C , 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

49 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 13 Şubat Cuma günü Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarılar; kuvvetli rüzgâr, fırtına, sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar riskini kapsıyor.