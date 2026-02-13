Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'

Daha önce "Suriye’de PKK/YPG’yi Türkiye’ye saldırmaları için hazırlıyoruz" iddiasıyla gündem olan ABD’li emekli Albay Douglas McGregor, çıtayı yükseltti. Bir programda konuşan McGregor, Ortadoğu’daki nihai hedefin Türkiye’nin yok edilmesi olduğunu iddia ederek; "Türkiye, İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelecek" dedi.

ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 06:52

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, katıldığı son programda ve bölge jeopolitiği üzerine kan donduran yeni iddialarda bulundu. McGregor, ’in bölgesel stratejileri doğrultusunda ’dan sonraki ana hedefin Türkiye olacağını savundu.

ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'

ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'

ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, İsrail'in bölgesel stratejileri doğrultusunda İran'dan sonraki ana hedefinin Türkiye'yi yok etmek olacağını ve bu durumun Suriye'de bir çatışmaya yol açabileceğini iddia etti.
Emekli Albay Douglas McGregor, İsrail'in bölgesel stratejileri kapsamında İran'dan sonraki ana hedefinin Türkiye'yi yok etmek olduğunu öne sürdü.
McGregor'a göre, İsrail ile Türkiye arasındaki bu çatışma muhtemelen Suriye'de yaşanacak.
Türkiye'nin NATO'nun en iyi ve disiplinli ordusuna sahip olması nedeniyle İsrail tarafından "asıl büyük tehdit" olarak algılandığını belirtti.
McGregor, geçmişte PKK/YPG gibi grupları Türkiye'ye saldırmaları için silahlandırıp teşvik ettiklerini itiraf etmişti.
"BİR SONRAKİ ADIM TÜRKİYE'NİN YOK EDİLMESİ"

McGregor, bölgedeki çatışma silsilesinin Türkiye’ye uzanacağını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“İran’ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye’de olacak”

"NATO'NUN EN İYİ ORDUSU AMA TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Türkiye’nin askeri kapasitesinin İran’dan çok daha üstün olduğunu vurgulayan McGregor, bu gücün İsrail tarafından "asıl büyük tehdit" olarak algılandığını öne sürdü. Türkiye'nin gerçek bir donanmaya ve NATO’nun en disiplinli ordusuna sahip olduğunu hatırlatan emekli Albay, “Türkiye birçok açıdan İran’dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO’nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye’yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail’in ne istediğidir” dedi.

ABD'li emekli albay McGregor skandal açıklama! 'İran'dan sonra sıra Türkiye'de'

GEÇMİŞTEKİ "VEKALET SAVAŞI" İTİRAFLARI HATIRLATILDI

Emekli subay McGregor 13 Ağustos 2024’te verdiği bir röportajda “Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye saldırmaları için Suriye’de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye’ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

McGregor, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada ise İsrail için asıl büyük tehdidin Türkiye olduğunu öne sürmüştü.

