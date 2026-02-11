Menü Kapat
Netanyahu ABD'de imzaladı! İsrail Gazze Barış Kurulu Üyesi oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Gazze Barış Kurulu'na İsrail de üye oldu. Filistin yönetiminin yer almadığı kuruldaki İsrail varlığı, Gazze'deki büyük yıkımın ve ölümlerin sorumlusu Başbakan Netanyahu'nun ABD'de attığı imzayla resmiyet kazandı.

Netanyahu ABD'de imzaladı! İsrail Gazze Barış Kurulu Üyesi oldu
AA
11.02.2026
11.02.2026
10 Ekim'de ile arasında Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkesin kabul edilmesiyle sağlanan anlaşmada 2. aşama sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı , ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.

Netanyahu ABD'de imzaladı! İsrail Gazze Barış Kurulu Üyesi oldu

BÖLGESEL MESELELERİ KONUŞTULAR

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Netanyahu ABD'de imzaladı! İsrail Gazze Barış Kurulu Üyesi oldu

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#netanyahu
#Dünya
