Netanyahu ABD'de imzaladı! İsrail Gazze Barış Kurulu Üyesi oldu

10 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkesin kabul edilmesiyle sağlanan anlaşmada 2. aşama sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi.

BÖLGESEL MESELELERİ KONUŞTULAR

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı.