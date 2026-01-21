Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

Gazze Barış Kurulu için ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere davetleri gönderdi. Trump'ın başkanlığında kurulacak olan Barış Kurulu, çatışma bölgelerinde devreye girecek daha geniş ölçekli bir yapı olması için çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 60 ülkeye davet gönderildi. Bu ülkelerin 3 yıl süreyle görevde kalacağı ve 1 milyar dolarlık katkı payını ödemeleri halinde kalıcı olacakları belirtildi.

İSRAİL

Gazze Barış Kurulu'na katılacak isimler de belli olmaya başladı. Donald Trump'ın başkanlığında ilerleyecek olan kurulda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Barış Kurulu'nda yer alacak.

AZERBAYCAN

Azerbaycan da Trump'ın davetini kabul eden ülkelerden oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Azerbaycan her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif bir şekilde katkı sağlamaya hazırdır'' denildi.

ERMENİSTAN

Ermenistan da Gazze Barış Kurulu'nda yer alacağını açıkladı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, "Başbakan Paşinyan, barışın ilerletilmesine yönelik Ermenistan’ın kararlığını bir kez daha teyit ederek, bu teklifi memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle kabul etti" diyerek duyurdu.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, devlet radyosu Kossuth Radio'ya Başbakan Viktor Orban'ın davetten büyük onur duyduğunu belirterek kurulda doğal olarak yer alacaklarını söyledi.

BELARUS

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko da Trump'ın teklifini kabul etti. Resmi Telegram kanalından yayınlanan videoda Lukaşenko'nun belgeyi imzalarken bunun "Ukrayna'da barışın sağlanmasına katkıda bulunmasını umduğunu" söylediği görüldü.

ARJANTİN

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de Orban gibi davetten onur duyduğunu ve kurula katılacaklarını açıkladı.

ARNAVUTLUK, VİETNAM, ÖZBEKİSTAN

Arnavutluk, Vietnam ve Özbekistan da teklifi kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şeyhi Muhammed bin Zayid el Nahyan da Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BAE'nin "Barış Kurulu misyonuna aktif bir şekilde katılmaya; herkes için iş birliği, istikrar ve refahı desteklemeye hazır olduğu" ifade edildi.

FAS, BAHREYN

Fas ve Bahreyn de aynı şekilde Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti.

GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATILMAYANLAR

FRANSA

ABD lideri Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul etmeyenlerden ilk ülkelerden biri Fransa oldu. Bu karar Trump'ın ise hiç hoşuna gitmedi ve Fransa'yı ek gümrük vergileriyle tehdit etti.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Andreas Motzfeldt Kravik, günlük gazete Aftenposten'a dün yaptığı açıklamada Norveç'in planın şu anda sunulduğu haliyle Barış Kurulu'na katılmayacağını belirtti.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bugün gazetecilere Davos'ta yaptığı açıklamada İsveç'in mevcut şartları nedeniyle Barış Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da Rusya'ya davet gönderilmesi endişe verici bulması nedeniyle anlaşmaya şüpheyle yaklaştığı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN KARARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin Barış Kurulu'na davet edilmesine teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise dün konuyla ilgili açıklamasında "Devlet başkanlığı ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir ⁠kuruluş şartı var sözleşmesi var, bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki ⁠kararlarını verecekler" dedi.

Bugün ise Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Barış Kurulu'na katılacağını duyurdu.

KARARSIZ KALANLAR

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, henüz kurula katılıp katılmama konusunda bir karar almadıklarını belirterek, Avrupalı müttefikleriyle ortak bir tutum takınma konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

RUSYA, ÇİN, HİNDİSTAN, KAZAKİSTAN

Bu arada davet gönderilenler arasında bulunan Rusya, Çin, Mısır, Hindistan ve Kazakistan da henüz kararlarını açıklamadı.

UKRAYNA

Davetin gönderildiği ülkelerden biri olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, diplomatların taslağı incelediklerini belirtti. Bununla birlikte Ukraynalı lider, Rusya ile aynı kurulda yer almayı hayal edemediğini de ifade etti.

KANADA

Kanada Başbakanı Mark Carney ise taslak metni incelemeye devam ettiklerini belirtmekle birlikte kurula katılsalar bile 1 milyar dolarlık ödemeyi yapmayacaklarını açıkladı.