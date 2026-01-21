Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği Gazze Barış Kurulu'na katılacak isimler belli olmaya başladı. Türkiye'nin kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 15:51

Gazze Barış Kurulu için ABD Başkanı , ülkelere davetleri gönderdi. Trump'ın başkanlığında kurulacak olan Barış Kurulu, çatışma bölgelerinde devreye girecek daha geniş ölçekli bir yapı olması için çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 60 ülkeye davet gönderildi. Bu ülkelerin 3 yıl süreyle görevde kalacağı ve 1 milyar dolarlık katkı payını ödemeleri halinde kalıcı olacakları belirtildi.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

İSRAİL

Gazze Barış Kurulu'na katılacak isimler de belli olmaya başladı. Donald Trump'ın başkanlığında ilerleyecek olan kurulda Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Barış Kurulu'nda yer alacak.

AZERBAYCAN

da Trump'ın davetini kabul eden ülkelerden oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Azerbaycan her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif bir şekilde katkı sağlamaya hazırdır'' denildi.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

ERMENİSTAN

da Gazze Barış Kurulu'nda yer alacağını açıkladı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, "Başbakan Paşinyan, barışın ilerletilmesine yönelik Ermenistan’ın kararlığını bir kez daha teyit ederek, bu teklifi memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle kabul etti" diyerek duyurdu.

MACARİSTAN

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, devlet radyosu Kossuth Radio'ya Başbakan Viktor Orban'ın davetten büyük onur duyduğunu belirterek kurulda doğal olarak yer alacaklarını söyledi.

BELARUS

lideri Aleksandır Lukaşenko da Trump'ın teklifini kabul etti. Resmi Telegram kanalından yayınlanan videoda Lukaşenko'nun belgeyi imzalarken bunun "Ukrayna'da barışın sağlanmasına katkıda bulunmasını umduğunu" söylediği görüldü.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

ARJANTİN

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de Orban gibi davetten onur duyduğunu ve kurula katılacaklarını açıkladı.

ARNAVUTLUK, VİETNAM, ÖZBEKİSTAN

Arnavutluk, Vietnam ve Özbekistan da teklifi kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şeyhi Muhammed bin Zayid el Nahyan da Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BAE'nin "Barış Kurulu misyonuna aktif bir şekilde katılmaya; herkes için iş birliği, istikrar ve refahı desteklemeye hazır olduğu" ifade edildi.

FAS, BAHREYN

Fas ve Bahreyn de aynı şekilde Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATILMAYANLAR

FRANSA

ABD lideri Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul etmeyenlerden ilk ülkelerden biri Fransa oldu. Bu karar Trump'ın ise hiç hoşuna gitmedi ve Fransa'yı ek gümrük vergileriyle tehdit etti.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Andreas Motzfeldt Kravik, günlük gazete Aftenposten'a dün yaptığı açıklamada Norveç'in planın şu anda sunulduğu haliyle Barış Kurulu'na katılmayacağını belirtti.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bugün gazetecilere Davos'ta yaptığı açıklamada İsveç'in mevcut şartları nedeniyle Barış Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da Rusya'ya davet gönderilmesi endişe verici bulması nedeniyle anlaşmaya şüpheyle yaklaştığı aktarıldı.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

TÜRKİYE'NİN KARARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin Barış Kurulu'na davet edilmesine teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise dün konuyla ilgili açıklamasında "Devlet başkanlığı ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir ⁠kuruluş şartı var sözleşmesi var, bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki ⁠kararlarını verecekler" dedi.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

Bugün ise Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Barış Kurulu'na katılacağını duyurdu.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

KARARSIZ KALANLAR

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, henüz kurula katılıp katılmama konusunda bir karar almadıklarını belirterek, Avrupalı müttefikleriyle ortak bir tutum takınma konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

RUSYA, ÇİN, HİNDİSTAN, KAZAKİSTAN

Bu arada davet gönderilenler arasında bulunan Rusya, Çin, Mısır, Hindistan ve Kazakistan da henüz kararlarını açıklamadı.

Gazze Barış Kurulu'na kimler katılacak kimler katılmayacak? Türkiye'nin kararı da belli

UKRAYNA

Davetin gönderildiği ülkelerden biri olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, diplomatların taslağı incelediklerini belirtti. Bununla birlikte Ukraynalı lider, Rusya ile aynı kurulda yer almayı hayal edemediğini de ifade etti.

KANADA

Kanada Başbakanı Mark Carney ise taslak metni incelemeye devam ettiklerini belirtmekle birlikte kurula katılsalar bile 1 milyar dolarlık ödemeyi yapmayacaklarını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın 1. yılında halk protesto için sokağa döküldü! Nasıl zengin olduğu haberi çok ses getirdi
Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'na katılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#Macaristan
#Ermenistan
#azerbaycan
#belarus
#Gazze Barış Kurulu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.