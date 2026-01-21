Trump'ın 1. yılında halk protesto için sokağa döküldü! Nasıl zengin olduğu haberi çok ses getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundaki ilk yılını doldurdu. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın aldığı kararlar her gün eleştiri konusu olurken halk sokağa döküldü ve Trump karşıtı protestolara başladı. Hatta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapıldı.

ICE OPERASYONLARINA KARŞI TEPKİ

Trump yönetiminin ülke genelinde yürüttüğü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına karşı da tepki vardı.

California eyaletine bağlı San Francisco'nun simge noktalarından Civic Center Plaza’da bir araya gelen binden fazla gösterici, göçmen haklarına dikkat çekerek federal hükümetin sınır ve sınır dışı politikalarını eleştirdi.

DEMOKRATİK KATILIM VE SİVİL KATILIM ÇAĞRISI

Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde ise katılımcılar demokratik değerler ve sivil katılım çağrısında bulundu.

Göstericiler ayrıca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını ve Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

ASKER KONUŞLANDIRMAYA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI

Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Government Plaza’da toplanan protestocular, eyalette asker konuşlandırılmasına son verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, askeri güçlerin iç güvenlikte kullanılmasına karşı çıkarak toplumsal çözümlere yatırım yapılmasını talep etti.

ABD’nin başkenti Washington DC'de, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) karşı protesto düzenlendi.

Gösteriye katılan protestocular, ICE’nin göçmenlere yönelik uygulamalarını eleştirerek kurumun faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

TRUMP 1 YILDA ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATTI

ABD'nin birçok noktasında protestolar başlarken New York Times gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. Donald Trump'ın bir yılda servetini 1.4 milyar dolardan fazla büyüttüğü belirtildi. Habere göre Trump ailesi, son bir yılda ülke dışında 'Trump' adına verdiği lisanslarla en az 23 milyon dolar kazandı. Hatta Trump'ın şirketlerinden biri Vietnam'da 1,5 milyar dolarlık bir golf sahası projesi için temel attı. Yaklaşık bir ay sonra da Trump, Vietnam'a gümrük tarifelerini düşürmeyi kabul etti.

BAE İLE KARLI ANLAŞMA

Ayrıca Trump ailesinin kendilerine ait çeşitli kripto paralar sayesinde en az 867 milyon dolar elde ettiği de öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir yatırım şirketi ise geçtiğimiz yıl Trump'ın bir şirketine 2 milyar dolar yatırma planını açıklamıştı. Trump ise bu karardan 2 hafta sonra BAE'ye gelişmiş çiplere erişim kolaylığı sağladı.

BÜYÜK TAZMİNATLAR

Medya şirketlerine açtığı davalardan da büyük tazminatlar kazanan Trump'ın bazı davalarda esastan haksız olduğu gazete tarafından belirtildi. Habere göre, Trump, 2024’teki seçimlerinde rakibi olan Kamala Harris’le yapılan bir röportajın “aldatıcı biçimde kurgulandığı” iddia etmişti. Haber kanalı CBS'in sahibi Paramount şirketi de Trump'a 16 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Üç hafta sonra da hükümetten şirketin Skydance ile 8 milyar dolarlık birleşmesine onay çıktı.