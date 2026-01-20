Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantılarına katıldı. Fransız liderin, birkaç gündür gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğünü Davos'ta da takıyor olması gözden kaçmadı. Macron, konuşması sırasında mesajlarını ifşa eden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Macron, Trump'ın yüzde 200 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidine değindi ve resti çekti. Fransız lider, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elindeki araçları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

''AVRUPA'YI BOYUNDURUK ALTINA ALMAYI AMAÇLIYOR''

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'nin rekabetini kınayarak bunun "Avrupa'yı boyunduruk altına almayı" amaçladığını belirtti. "Avrupa'nın temel sorunlarını çözmesi gerektiği açıkça ortada," diyen yetkili, kıtaya yönelik sert bir mesajda, kilit sektörlerde daha fazla inovasyon ve özel yatırım çağrısında bulundu.

Konuşmasına "Barış, istikrar ve öngörülebilirlik zamanındayız" diyerek başlayan Macron'un sözleri salonda büyük bir kahkaha tufanına neden oldu. Ancak Macron, "istikrarsızlık ve dengesizliğe" yaklaştığımızı ve "çatışmanın normalleştiğini" sözlerine ekledi.

''ZORBALARDAN ZİYADE SAYGIYI TERCİH EDERİZ''

Euronews'in haberine göre ardından Macron, Trump'a dolaylı bir gönderme yaptı ve 2025 yılının düzinelerce savaşla boğuştuğunu belirtirken, "Bazılarının çözüme kavuştuğunu duyuyorum" dedi. Konuşmasının sonunda tekrar Trump'a değinen Macron, "Zorbalardan ziyade saygıyı tercih ederiz," diyerek sözlerini tamamladı.

TRUMP, MACRON'UN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

MACRON NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Emmanuel Macron, son günlerde kapalı ortamlarda dahi güneş gözlüğü takıyor. Fransız lider, Davos'taki konuşmasını da gözlüğüyle gerçekleştirdi. Macron'un bu tarzına yönelik Elysee Sarayı'ndan bir açıklama geldi. Macron'un gözünde bir damar kanaması olduğu, durumun tamamen zararsız olduğu ifade edildi.

Macron da geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'çirkin görünümü' için özür diledi ve "Bunu kaplanın gözüne bir gönderme olarak görün. Bu göndermeyi anlayanlar için, bu bir kararlılık işaretidir." dedi.