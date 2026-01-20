Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos Ekonomi Forumu'na da birkaç gündür gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğüyle katıldı. Fransız lider, konuşması sırasında son zamanlarda Grönland nedeniyle arasının açık olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Macron isim vermese de 'zorba' diyerek Trump'a mesajını verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
17:31
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
17:36

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantılarına katıldı. Fransız liderin, birkaç gündür gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğünü Davos'ta da takıyor olması gözden kaçmadı. Macron, konuşması sırasında mesajlarını ifşa eden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Macron, Trump'ın yüzde 200 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidine değindi ve resti çekti. Fransız lider, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elindeki araçları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

''AVRUPA'YI BOYUNDURUK ALTINA ALMAYI AMAÇLIYOR''

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'nin rekabetini kınayarak bunun "Avrupa'yı boyunduruk altına almayı" amaçladığını belirtti. "Avrupa'nın temel sorunlarını çözmesi gerektiği açıkça ortada," diyen yetkili, kıtaya yönelik sert bir mesajda, kilit sektörlerde daha fazla inovasyon ve özel yatırım çağrısında bulundu.

Konuşmasına "Barış, istikrar ve öngörülebilirlik zamanındayız" diyerek başlayan Macron'un sözleri salonda büyük bir kahkaha tufanına neden oldu. Ancak Macron, "istikrarsızlık ve dengesizliğe" yaklaştığımızı ve "çatışmanın normalleştiğini" sözlerine ekledi.

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

''ZORBALARDAN ZİYADE SAYGIYI TERCİH EDERİZ''

Euronews'in haberine göre ardından Macron, Trump'a dolaylı bir gönderme yaptı ve 2025 yılının düzinelerce savaşla boğuştuğunu belirtirken, "Bazılarının çözüme kavuştuğunu duyuyorum" dedi. Konuşmasının sonunda tekrar Trump'a değinen Macron, "Zorbalardan ziyade saygıyı tercih ederiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

TRUMP, MACRON'UN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

MACRON NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Emmanuel Macron, son günlerde kapalı ortamlarda dahi güneş gözlüğü takıyor. Fransız lider, Davos'taki konuşmasını da gözlüğüyle gerçekleştirdi. Macron'un bu tarzına yönelik Elysee Sarayı'ndan bir açıklama geldi. Macron'un gözünde bir damar kanaması olduğu, durumun tamamen zararsız olduğu ifade edildi.

Fransız lider Macron Davos'da da gözlüğünü çıkarmadı, Trump'ı 'zorba' diyerek hedef aldı

Macron da geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'çirkin görünümü' için özür diledi ve "Bunu kaplanın gözüne bir gönderme olarak görün. Bu göndermeyi anlayanlar için, bu bir kararlılık işaretidir." dedi.

Trump ifşa hattına dönüştü! Liderlerden gelen her mesajı sosyal medyada paylaşıp dalga geçiyor
Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle
#Dünya
