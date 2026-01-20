Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle

ABD, Grönland için harekete geçti. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), uçaklarının Grönland'da konuşlandırılacağını açıkladı. Sebep olarak ise 'uzun süredir planlanan rutin faaliyetler' denildi.

Başkanı , için ilk hamlesini yapıyor. Kuzey Amerika Hava Komutanlığı (NORAD), uçaklarının, yakın zamanda Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle

Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.

Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle

"GRÖNLAND ABD TOPRAĞI OLACAK" PAYLAŞIMI

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir görsel, ABD Başkanının Grönland arzusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Paylaşımda Trump, ABD bayrağını diktiği bir sahnede tasvir edilirken, görselde "Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026" ifadeleri yer aldı.

Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle

Trump'ın "Grönland'ın 2026'da ABD toprağı olacağı ve bunu kendisinin sağladığı" mesajını verdiği görselde ABD Başkanının yanında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor. Trump, Vance ve Rubio görselde oldukça kararlı bir ifadeyle görülüyor.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİTLERİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump uçaklarını Grönland için havalandırıyor! ABD'den ilk hamle

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

