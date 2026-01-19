Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'dan Trump'a 'Grönland' tepkisi: İlhakla dünya tarihine geçer

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland Rus tehdidi altında'' açıklamalarını 'Sözde Rus planları' olarak değerlendirdi ve yorum yapmayacağını söyledi. Peskov, Grönland'ın ilhakıyla Trump'ın dünya tarihine geçeceğini düşünen uluslararası uzmanlar olduğunu söyledi.

19.01.2026
19.01.2026
Başkanı 'ın, ülkesinin " amacıyla 'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmesinin ardından yükselen tansiyon devam ediyor. Trump'ın ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları için , Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getirme kararının ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya'dan Trump'a 'Grönland' tepkisi: İlhakla dünya tarihine geçer

''TRUMP GRÖNLAND İLHAKIYLA DÜNYA TARİHİNE GEÇER''

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Grönland arzuna değinerek böyle bir adımın iyi mi kötü mü olacağını tartışmadığını, sadece bir gerçeği ifade ettiğini söyledi.

Trump'ın Rusya tehdidine yönelik açıklamalarına yönelik soruyu cevaplayan Peskov, son zamanlarda çok fazla "rahatsız edici bilgi" dolaştığını ancak Kremlin'in Grönland'daki sözde Rus planları hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Peskov, "Grönland'ın ilhakıyla Trump'ın kesinlikle sadece ABD değil, dünya tarihine geçeceğini düşünen uluslararası uzmanlar var" dedi.

Rusya'dan Trump'a 'Grönland' tepkisi: İlhakla dünya tarihine geçer

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLAYAN 8 ÜLKEYE EK VERGİ

ABD Başkanı Trump, ABD'nin "ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının başkent Washington'da bir araya gelmiş ancak anlaşmazlıklar sürmüştü.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland arzusundan vazgeçmeyen Trump, buna karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Rusya'dan Trump'a 'Grönland' tepkisi: İlhakla dünya tarihine geçer

ABD Başkanı Donald Trump, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır" demişti.

