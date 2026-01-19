Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: Artık sadece barışı düşünmeyeceğim, NATO da ABD için bir şey yapmalı!

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye hitaben yazdığı mektupla Avrupa'ya sert bir mesaj verdi. Artık sadece barışı düşünmeyeceğini belirten Trump, NATO'nun da ABD için bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:54

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye mektup yazan ABD Başkanı, Avrupa'ya mesajını da bu şekilde verdi. Mektup Washington'daki birçok Avrupalı büyükelçiye de ulaştırıldı.

Trump, ''Artık sadece barışı düşünmekle yükümlü olmadığını'' belirttiği mektubunda, Norveç'in kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesini desteklememesine de değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenizin sekiz savaşı durdurmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemeye karar verdiğini düşünürsek artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum. Elbette barış daima baskın olacaktır ama artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünebilirim."

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: Artık sadece barışı düşünmeyeceğim, NATO da ABD için bir şey yapmalı!

Grönland'ın Danimarka tarafından korunamadığını öne süren Trump, "Danimarka bu toprağı Rusya ve Çin'den koruyamaz. Zaten neden 'sahip olma hakları' var ki? Yazılı hiçbir belge yok, yüzlerce yıl önce bir teknenin oraya yanaştığını söylüyorlar. Bizim de teknelerimiz oraya yanaştı" diye belirtti.

''NATO DA ABD İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALI''

Trump mektupta ayrıca NATO'ya kuruluşundan bu yana en fazla katkıyı ABD'nin yaptığını öne sürerek "Artık NATO da ABD için bir şeyler yapmalı. Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrolümüz olmadan dünya güvenli değil" diye ekledi.

'TEHDİTLERE YER YOK'

Trump'ın mektubu, Norveç Başbakanı Store'un birkaç gün önce yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Store, Trump'ın gümrük vergisi kararına cevap olarak "Müttefikler arasında tehditlere yer yoktur" demişti.

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: Artık sadece barışı düşünmeyeceğim, NATO da ABD için bir şey yapmalı!

Cumartesi günü sosyal medyada paylaşım yapan Store, Norveç'in tutumunu bir kez daha net bir şekilde vurgulayarak "Grönland Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır. Norveç, Danimarka Krallığı'nın egemenliğini bütünüyle desteklemektedir. NATO içinde Grönland dahil Arktik bölgesinin güvenliğinin artırılması gerektiği konusunda mutabakata varılmıştır" dedi.

https://x.com/jonasgahrstore/status/2012621628824289666

#Dünya
