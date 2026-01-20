Trump ifşa hattına dönüştü! Liderlerden gelen her mesajı sosyal medyada paylaşıp dalga geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi.

Macron'un Trump'a mesajında, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerine yer verdiği görülüyor.

Davos zirvesi sonrası 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor.

Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden önce birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Trump'ın paylaşımı, iki lider arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı dönemde geldi.

Fransa merkezli Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.

RUTTE'Yİ DE İFŞA ETTİ

Trump, diğer bir paylaşımında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen mesajın ekran görüntülerini paylaştı.

Mesajda, Rutte'nin "Bugün Suriye'de başardıkların inanılmaz. Davos'ta medyaya açıklamalarımı senin oradaki, Gazze'deki ve Ukrayna'daki çalışmalarına dikkati çekmek için kullanacağım." yazdığı görülüyor.

Rutte ayrıca "Grönland konusunda bir yol bulmakta kararlı olduğunu" belirtiyor.